Borussia ja Inter lõpetasid klubide MM-il alagrupiturniiri võiduga

E-alagrupi viimases voorus alistas Inter Francesco Pio Esposito ja Alessandro Bastoni väravatest River Plate, kes lõpetas kohtumise üheksakesi. Mehhiko klubi Monterrey oli 4:0 parem jaapanlaste Urawa Red Diamondsist.

Inter sai alagrupiturniiril kaks võitu ja ühe viigi ning pääses esimesena edasi, teisena tagas koha kaheksandikfinaalis Monterrey, saades alagrupis võidu ja kaks viiki.

F-alagrupi viimases voorus sai Borussia tänu Daniel Svenssoni väravale 1:0 jagu Lõuna-Korea klubist Ulsan HD, Mamelodi Sundowns ja Fluminese mängisid väravateta viiki.

Borussia sai seitsme punktiga alagrupis esikoha, teisena pääses edasi viis punkti kogunud Fluminese.

Kaheksandikfinaalis läheb Inter vastamisi Fluminesega ja Borussia mängib Monterreyga.

Viimased edasipääseja selguvad G- ja H-alagrupist. G-alagrupis on kahe mänguvooru järel nii Juventusel kui Manchester Cityl kuus punkti, Wydad AC ja Al Ain on nulli peal. Viimases voorus mängivad Juventus ja City omavahel alagrupi võidu peale. H-alagrupis on Madridi Realil ja Salzburgi Red Bullil mõlemal neli punkti, Al-Hilalil kaks punkti ja Pachucal on punktiarve avamata. Viimases voorus lähevad Salzburg ja Real omavahel vastamisi.