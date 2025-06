Chelsea võitis USA-s neljatunniseks veninud mängu: see ei ole jalgpall

Reece Jamesi kaval karistuslöök 64. minutil viis Inglismaa klubi juhtima ja et Benfical ei olnud sama särtsu, mille abil võideti neli päeva varem Müncheni Bayernit, oli turniiri teine kaheksandikfinaal lõppemas Chelsea võiduga.

Charlotte'i ilmal olid aga teised plaanid: neli minutit enne normaalaja lõppu anti staadionile äikesehoiatus ning sloveenist peakohtunik Slavko Vincic juhatas mängijad riietusruumidesse, kust ei naastud järgmiseks tunniks ja 53 minutiks.

Kui meeskonnad viimaks väljakule tulid, teenis Benfica Malo Gusto käega mängu järel penalti, mille realiseeris Portugali klubi eest oma viimase mängu pidanud ja turniiri järel Rosario Centraliga liituv 37-aastane Angel Di Maria. Benfica jäi kohe lisaaja alguses vähemusse ning lisaaja teisel veerandtunnil leidis Chelsea Christopher Nkunku, Pedro Neto ja Kiernan Dewsbury-Halli läbi kolm väravat, mis saatsid nad siiski veerandfinaali.

"85 minutit kontrollisime mängu, pärast pausi muutus pilt täielikult. See ei ole jalgpall. See on nali, mitte jalgpall. Ma ei mõista seda: mõistan, et mäng peatatakse turvalisuse kaalutlustel, aga kui peatatakse seitse või kaheksa mängu, tähendab see ilmselt, et turniir ei toimu õiges kohas," oli Chelsea peatreener Enzo Maresca lõpuks nelja ja poole tunni pikkuseks veninud mängu järel vihane.

Chelsea läheb veerandfinaalis vastamisi Palmeirasega, kes alistas Philadelphias toimunud MM-i esimeses kaheksandikfinaalis teise Brasiilia meeskonna Botafogo 1:0. Vähe silmailu pakkunud kohtumise ainsa värava lõi lisaaja kümnendal minutil Paulinho.