City lõi klubide MM-il Juventusele viis väravat, kindel võit ka Realile

G-alagrupis olid nii City kui Torino Juventus viimaseks alagrupivooruks edasipääsu taganud. Inglismaa tippklubi lõi kolmandat mängu järjest kiire avavärava, kui Rayan Ait-Nouri osava eeltöö vormistas üheksandal minutil väravaks Jeremy Doku, ent vaid kaks minutit hiljem viigistas Edersoni eksimuse järel seisu Teun Koopmeiners.

26. minutil suunas Juventuse kaitsja Pierre Kalulu üsna süütus olukorras City tsenderduse oma võrku ning teine poolaeg kuulus juba selgelt Manchesteri sinisele võistkonnale: Erling Haaland lõi 52. minutil oma profikarjääri 300. värava, 69. minutil suurendas edu Phil Foden ja City ilusale õhtule pani punkti Savinho, kes saatis palli 75. minutil 18 meetrilt latipõrkest väravasse. Lõppskoori 5:2 vormistas 84. minutil Juventuse ründaja Dušan Vlahovic.

Grupi teises mängus alistas Al Ain Wydadi ning lõpetas üheksa punkti kogunud City ja kuue punkti peale jäänud Juventuse järel kolmandana. Võiduga tagas City ühtlasi play-off'iks eeldatavalt kergema tabelipoole, kuhu ei kuulu Meistrite liiga võitja PSG, Hispaania suurklubi Madridi Real ega Saksa hiid Müncheni Bayern.

Juventus läheb kaheksandikfinaalis vastamisi just Realiga, kes oli neljapäeval 3:0 üle Salzburgist ja võitis seitsme punktiga Saudi Araabia klubi Al-Hilali (5) ees H-alagrupi. Salzburg pidi leppima kolmanda kohaga ning punktiarvet ei suutnud avada mehhiklaste Pachuca. 40. minutil viis Reali juhtima Vinicius, avapoolaja kolmandal lisaminutil lõi teise värava Federico Valverde ning kolmanda tabamuse eest hoolitses 21-aastane ründaja Gonzalo Garcia.

Esmakordselt sellise formaadiga toimuval klubide MM-il on edukad olnud Brasiilia meeskonnad, sest kõik neli turniiri alustanud tiimi on jätkuvalt konkurentsis ning kuna Palmeiras ja Botafogo kohtuvad kaheksandikfinaalis omavahel, on Lõuna-Ameerika suurriik taganud vähemalt ühe koha kaheksa parema seas.

Klubide MM-i kaheksandikfinaalid:

Palmeiras - Botafogo

Benfica - Chelsea

Inter - Fluminense

Man City - Al-Hilal

*

PSG - Miami Inter

Flamengo - Bayern

Real - Juventus

Dortmund - Monterrey