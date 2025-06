Reimann tegi PCCF sarja Spa etapil oma karjääri parima esituse

Reimanni nädalavahetus algas keeruliselt, kuna vabatreeninguid varjutasid korduvad mootoriprobleemid. Eesti piloot sai kirja vaid 13 ringi, mis mõjutas otseselt ka esinemist kvalifikatsioonis. Nädalavahetusel peetud kahele sõidule startis Reimann vastavalt 13. ja 14. stardipositsioonilt.

"Alex pidi hüppama enda auto ja varuauto vahet, et mingitki ettevalmistust teha. Kitsaste ajaraamide tõttu segas see ettevalmistust tugevalt, sest ükski auto ei ole identne alates näiteks juba pidurite tunnetusest," selgitas olukorda EST1 Racing tiimijuht Raimo Kulli.

Kulli möönis, et hetkel on tehnilised probleemid millegipärast just PCCF nädalavahetuste raames tekkinud ja tunnustas tubli tööd teinud meeskonda, kes päästsid olukorra.

Alex Reimann Autor/allikas: Alexis Goure

Mis puudutab olukorra päästmist, näitas Reimann kõigest hoolimata esimeses sõidus erakordset minekut. Eesti noor talent tõusis juba avaringil mitmest konkurendist mööda ja lõpetas võistluse kuuenda kohaga, olles parandanud stardipositsiooni seitsme koha võrra. "Esimene sõit oli Alexi parim esitus mistahes Carrera Cupis, kus osalenud oleme. Ta on tõestanud ennast tõelise esimese ringi mehena – viimasel kuuel sõidul ei ole ta vähem kui viis kohta esimesel ringil tõusnudki," tunnustas Kulli oma piloodi tugevat vormi.

Ka Reimann ise jäi oma esitusega rahule: "See ei olnud meile kõige lihtsam nädalavahetuse algus. Mehhaanilised probleemid piirasid meie sõitmist vabatreeningutel kõigest 13 ringi peale. Arvestades seda, oli kuues koht esimeses sõidus korralik tagasitulek. Seitse kohta tõusu pole paha."

Alex Reimann Autor/allikas: Alexis Goure

Ka teises sõidus jätkus Reimanni tugev tempo – ta oli jõudnud esikümnesse, kui uus tehniline rike katkestama sundis. "Teine sõit oli taas väga hea esitus Alexi poolt ja võib öelda, et katkestamise põhjus peitus mujal kui sõitja tegevuses," sõnas Kulli, kes võttis nädalavahetuse kokku kui ühe keeruliseima ja kummaliseima, mida tiim on kogenud.

Kummaline nädalavahetus jätkus ka võistlusrajalt väljas, sest rehvitelgist kadusid salapäraselt kuhugi ka tiimi uute rehvidega rattad.

Järgmisena võistleb Reimann 4.-6. juulil Carrera Cup Benelux etapil Hungaroringil.