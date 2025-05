Pika pausi järel koondise juurde naasnud Kaminski: ma ei saanud Irinale "ei" öelda

Pärast treeningut ERR-ile intervjuud andev Nelli Differt on korralikult higistada saanud. "Töö läheb väga hästi. Tõesti higi voolab väga palju. Nagu Tommy Cashki laulis, et "sweating like mafioso" [higistan kui mafiooso - ERR]. Meile sobib see väga hästi," naeris Differt.

Kaminski kasutab laagris erinevaid ülesandeid, näiteks veheldakse kella peale. "Ülesannete peale vehklemine on hästi oluline osa," selgitas Differt. "Strateegia ja taktika tuleb ju ka selle pealt, mis seis parasjagu matšis on. Niimoodi on väga hea trennis harjutada."

Kaminski ise rõhutab, et treeninguid mõjutab mõni värske reegel. "Näiteks reeglid passiivsuse kohta. Need situatsioonid on päris rasked selle vehkleja jaoks, kes on seisus taga," ütles ta. "Seda peab ka treenima ja sellega peab kohanema. Selliseid ülesandeid ma naistele treeningmatšides annangi."

Oslos asuvas vehklemisklubis töötav Kaminski kogu hooaja MK-etappidel peatreenerita võistelnud epeenaiskonnale appi Irina Embrichi palvel. Koos Embrichiga valmistuvad tiitlivõistlusteks Nelli Differt, Katrina Lehis ja Julia Beljajeva.

Kaminski juhendab naiskonda 21-aastase vaheaja järel. "Sel põhjusel on nimi - Irina Embrich," lausus peatreener. "Ta lihtsalt palus abi. Mul on nii palju au Irina ees, et ma ei saanud "ei" öelda."

Sel nädalal timmib koondis vormi Tallinnas. Juuni esimesel täisnädalal treenitakse rahvusvahelisel laagris Käärikul, seejärel lennatakse Itaaliasse Euroopa meistrivõistlustele ja juuli lõpus veheldakse Gruusias maailmameistrivõistlustel.