Lehis: närvipinge oli algusest peale väga suur

"Tegelikult oli väga raske. Närvipinge oli algusest peale väga suur. Tahe oli ka väga suur ja sealt see pinge ka tekkis," sõnas Lehis esmaspäevase turniiri kohta ERR-ile. "Hommikul mul kindlasti seda tunnet ei olnud, et siit midagi päeva lõpuks sellist võib välja tulla. Hommikul tundsin end pigem halvasti."

"Olin väga pinges, väga närvis. See mõjutab väga palju vehklemist. Ma olin kramplik, ei suutnud vabalt vehelda. Kõik matšid olid tegelikult väga suur võitlus iseendaga, et olla piisavalt rahulik, et teha need torked ära. Terve päev nõudis metsikult palju tööd, et lõpuks jõuda sinna, kuhu jõudsin. See oli väga suurelt välja võideldud medal."

Lehis on korra tulnud ka individuaalseks Euroopa meistriks, kuid hindab nüüd saavutatut väga kõrgelt. Omavahel ta kõiki autasusid võrrelda siiski ei oska. "Olümpiamedalid on olümpiamedalid ja nendega niikuinii midagi võrrelda ei tahaks. Aga see on kindlasti väga oluline medal praegu," lausus olümpiavõitja.

"Vigastus ja muud probleemid, mis on olnud. Täna tunnen end väga hästi ja see medal on minu jaoks väga-väga oluline. Minu pere ja minu tiimi jaoks, kes on sel teel kaasas ja on näinud iga päev seda, mida tuleb nende asjade jaoks läbi elada. See on väga oluline medal."

Nüüd tuleb valmistuda naiskonnavõistluseks. "Me kõik teame, mis eesmärkidega me sinna peale läheme. Kõik on heas vormis. On näha, et kõik tahavad ja samamoodi - peame ennast käima saama," sõnas Lehis.

"Meie jaoks on alati esimesed matšid väga rasked, kuna alati tahame väga palju, aga sisemine tahe võib mõnikord iseendale jala taha panna. Peame võtma rahulikult ja üksteist toetama. Siis võib midagi ilusat tulla."

Epee naiskonnavõistlus on kavas turniiri viimasel päeval ehk neljapäeval, 19. juunil.