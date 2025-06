Keilas selguvad Eesti parimad sportakrobaadid

Sportakrobaatika on dünaamiline ja vaatemänguline spordiala, mida harrastavad nii naised kui mehed. Kavasid sooritatakse paarides, kolmikutes või nelikutes ja erinevalt paljudest teistest võimlemisaladest ei kasutata kavades ühtegi lisavahendit.

"Sportakrobaatika on spordiala, mis koosneb kahest kavast. Üks on tasakaalukava, kus me teeme peamiselt kätelseise ja tantsime ning samuti on tempokava, kus on erinevad saltod ja elemendid," ütles noorteklassis võistlev Bianca Põdra.

"Andekusest on üksi vähe abi, põhiline on ju töökus. Ja mida tarvis läheb: läheb tarvis jõudu, painduvust ka osavust ja üle kõige tuleb olla töökas," lisas kohtunik Heleri Tinno.

Sportakrobaatikas võisteldakse alates miniklassist kuni meistriklassini. Kusjuures on spordiala kaasatud ka lendurite ja kosmonautide treeningprogrammi.

"Ma ütleks nii, et me oleme üks väiksemaid võimlemisalasid, kuid kasvamas. Iga aastaga lisandub meile ikka uusi võimlejaid juurde ja mille üle on eriti hea meel, on see, et on juurdekasvu nii laste- ja miniklassides, jõuab ka väga palju tippu viimasel ajal," lisas Tinno. "Meie esindatus euroopa meistrivõistlustel või ka maailmameistrivõistlustel on olnud arvestatav ja me pakume konkurentsi maailma tasemel."

Sellel nädalavahetusel toimuvatel eesti meistrivõistlustel teeb kaasa pea 150 sportlast.