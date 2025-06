Olümpiaratsutajat karistati hobuse väärkohtlemise eest

66-aastane Ryan esindas Austraaliat koolisõidus 2008. aasta Pekingi olümpiamängudel. Videol, mis Ryani sõnul on umbes kaks aastat vana on näha, kuidas mees lööb hobust umbes 40 korda. Ryan ütles avalduses, et tegutses "hobuse parimates huvides," vahendab BBC Sport.

Ryan ütles, et hobune nimega Nico jõudis tema juurde pärast õnnetust, mille tagajärjel vajas naisratsanik haiglaravi. Austraallane ütles, et Nico "on alati olnud probleemne laps ja ei taha lihtsalt lõpetada" ning pärast videot suutis ta hobuse kodustada.

"Mul on nii kahju, et see videole jäädvustati. Kui ma oleksin enda peale mõelnud, oleksin kohe maha tulnud ja Nico tapamajja saatnud. "See video oli Nico jaoks elu ja surma küsimus ja ma pidin tõesti endast parima andma, et näha, kas Nico kaaluks ka teisi variante," rääkis Ryan.

"Kõik see juhtus siiralt, pidades silmas ainult hobuse huve. Uskumatu, et selle video avaldamine oli nii edukas kõigile peale minu," lisas ta.

Pärast seda, kui Ryani video tähelepanu äratas, teatas Austraalia ratsaspordi liit, et on saanud ühe oma liikme kohta ametliku kaebuse ning on määranud talle ajutise võistluskeelu.

"Oleme äärmiselt häiritud ja mures selles videos kujutatud hobuse kohtlemise pärast. Meie poliitika hõlmab kõrgeid standardeid, et kaitsta kõiki osalejaid ja nende hobuseid igasuguste ebasoodsate füüsiliste, sotsiaalsete ja emotsionaalsete tingimuste eest," ütles Austraalia ratsaspordi liit avalduses.