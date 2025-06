Reinar Hallik: meistriliigas mängimine sõltub lähinädalatest

Klubi asutaja Reinar Hallik, endine Eesti rahvuskoondislane ja kuues välisriigis mänginud elukutseline korvpallur, rajas korvpallikooli 2017. aastal, et aidata kaasa eesti- ja venekeelsete noorte lõimumisele läbi spordi. "Paljud toona üheksa-kümneaastased poisid on minuga kogu selle teekonna kaasa teinud. Esiliiga võit tõestas, et oleme valmis järgmiseks sammuks – anda neile noortele võimalus juba keskkooliealistena saada üliväärtuslik kogemus meistriliigas mängides. Me ei saa küllap medaleid, aga see võimalus on noorte jaoks hindamatu," selgitas Hallik.

Omanimelise korvpalliklubi juht on veendunud, et panus noortesse tasub end mitmekordselt ära: "Võimalus mängida kodust tippkorvpalli mitmed aastad tavapärasest varem võib noortele avada rohkem uksi nii välisklubide kui ka rahvuskoondise jaoks. Meie noored on juba korduvalt alistanud Kaunase Žalgirise eakaaslasi – miks peaksime nüüd seisma jääma ja lubama Leedu noortel ette minna," küsis Hallik.

"Kui nüüd meistriliigasse minekuga võtaksime suure pundi vanemaid mehi, istuksid noored pingil ja lehvitaksid rätikuid. Ometi on just noored meistriliiga võimaluse välja teeninud. Seega me ei saa oma võimalikele sponsoritele lubada medaleid ja tähesära play-off'ides. Küll aga anname võimaluse ehitada üles midagi hoopis suuremat pikas perspektiivis," lubas Hallik.

Korvpalliklubil on aega vaid 27. juunini end Eesti meistriliigasse registreerida. Kuna tipptasemel mängimine toob kaasa oluliselt suuremad kulutused, ei ole võimalik sponsoriteta sel tasemel osaleda.

Uuel hooajal on klubi koduks Tallinnas asuv Ring Sport Keskus. Koostöös Tallinna Spordiakadeemiaga mängitakse kõrgeimal tasemel nii poiste, tüdrukute, naiste kui ka meeste arvestuses. "Lisaks noormeestele on oluline ka neidude ja naiste korvpall. Võib-olla paljud ei tea, et lisaks noormeestega esiliiga võitmisele oleme Eesti parimad U-19 neidude arvestuses ja naiste meistriliiga võitjad. Aga meil puudub nimisponsor ja uus korvpallikeskus ootab brändimist. Kui vajaminev toetus jääb lähinädalatel saamata, jäävad kahjuks noormehed meistriliiga kogemusest ilma ja peame jätkama esiliigas veel mitmeid hooaegu," tõdes Hallik. "Kui peame loobuma kõrgeimal tasemel mängimisest, siis oma visioonist – noortesse panustamisest – me ei loobu."