Saliste: kui mul oleks välisleping, suudaks koondist veel rohkem aidata

Praeguseks 30-aastane Saliste mängis esimest korda Eesti koondises 2017. aasta novembris Okeaania turneel, kui sai kirja kolm kohtumist Fidži, Vanuatu ja Uus-Kaledooniaga.

Seejärel oli ta pikalt koondisest eemal ja sai uued kutsed seitse aastat hiljem Rahvuste liiga kohtumisteks Aserbaidžaani ja Slovakkiaga. Pärast seda on tema roll Jürgen Henni käe all suurenenud.

Nii Iisraeli kui ka Norra vastu kuulus ta algkoosseisu ja tegi igati soliidsed esitused. "Olin nii meeskonna üle uhke ja tegelikult enda üle ja kogu pere üle, kes on mind kogu aeg toetanud. Minu jaoks väga eriline hetk," rõõmustas Saliste intervjuus ERR-ile.

"Ma olen mängija, kes ei ole veel välislepingut teeninud, aga tegelikult ei ole veel kõik läbi. Ma arvan, et see võimalus on mul olemas, kui suudan selliste vastaste vastu nagu Iisrael ja Norra näidata soliidset mängu, küllaltki kindlat ja stabiilset."

"Ma arvan, et kui välislepingu ka korra ära teenin, siis väikse sammu arengus suudan edasi teha," sõnas praegune Paide Linnameeskonna pallur. "Pigem ei tohi ma usku kaotada ja kui töötan edasi, on kõik võimalik."

"Ma arvan, et kui mul see välisleping ka oleks, siis suudaksin koondist veel sammu võrra enam aidata. Täna tulen Eesti liiga pealt, ei ole lihtne tulla selliste meeste vastu, kes mängivad Premier League'is ja nii edasi."

"Oli väga kõva vastane, samas väga eriline tunne, et sain imelise Eesti publiku ees olla," tähtsustas ta. "Väga tahaks Eesti publikule seda võitu pakkuda - neid on nii palju ja nad elavad terve mäng kaasa. Minu karjääris selle publiku ees mängida on väga-väga vinge tunne."

Saliste sõnul motiveerivadki teda ennekõike fännid. "Kui tulla nende ette mängima, siis see oli päris eriline tunne. Me pakkusime tegelikult päris häid momente, et seda mängu viigistada. Isegi 0:0-st oli meil paar päris head šanssi ise juhtima minna," kirjeldas ta mängu Norraga.

"Nende eriliste hetkede nimel olengi pingutanud. Üks osa ongi fännide jaoks jalgpalli mängida ja nemad tekitavad meis hea tunde. Panevad meid rohkem pingutama. Meie anname omalt poolt maksimumi, et nendele fännidele midagi head pakkuda. Loodame, et septembris suudame veel paremini."

Eelnevalt tuleb pühenduda aga klubikarjäärile Paides. "Ma loodan, et suudan edasi pingutada, ka välislepinguni jõuda. Aga praegu keskendun koduklubile Paidele, meil on seal vaja tugevad mängud teha," jätkas ta.

"Euromängud tulevad, mis on minu koduklubi jaoks väga olulised igal aastal. Oleme hästi esinenud euromängudes. Ma arvan, et see on praegu esimene samm, millele pean keskenduma."