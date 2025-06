Paide triatlonil võidutsesid Rinel Pius ja Anette Zukker

Esimesena jõudis üle finišijoone Rinel Pius ajaga 55.41, talle järgnesid Oskar Hein (58.19) ja Kristo Prangel (58.30). Piusil oli esikoha üle hea meel, kuid enda sooritusega rahule ei jäänud.

"Võiduga peab alati rahule jääma, kuid enda sooritusega enesetunde poolelt rahule ei jäänud. Tundsin, et asjad tulid natukene raskelt kätte," lausus ta.

Pius võistleb kahe nädala pärast Hollandis Ironman 70.3 distantsil profisarjas ja hooaja kõige olulisem võistlus on augustis toimuv täispikk triatlon Kopenhaagenis.

Naiste üldarvestuse põnevas võistluses pälvis võidu Anette Zukker koguajaga 1:05.26. Kümme sekundit hiljem ületas finišijoone Kerttu-Liis Laane. Kolmanda koha pälvis Alexandra Schipai (1:07.41).

"Olen varem ka avastanud, et sprint on mulle sobiv distants, sest suudan jooksus hästi pingutada. Täna jäi ka kõik jooksu peale," ütles Zukker võistluse järel. Zukker avaldas, et võistleb juuni lõpus Frankfurdis täispikal distantsil.

"Ma olen see aasta nii palju palavusega võistelnud, et ei olnud üldse hullu. Keha on tegelikult harjunud juba selle soojaga," ütles Zukker. Eesti meister jäi väga rahule ka nii ujumise kui rattaga.

"Kuna minu osakaal on ikkagi päris palju rõhutud jooksule ja ratast ning ujumist teen triatleetidega võrreldes päris vähe, siis jäin ikkagi nende kahe alaga väga rahule."

Triatloniakadeemia Tõelise Triatleedi sarja järgmine etapp toimub 29.juunil Valgas, kus toimuvad ka Eesti meistrivõistlused standarddistantsil.