Rühmkava koondise treener: tundsin kõiki emotsioone, mida on võimalik tunda

Juunioride koondise senine parim tulemus EM-i vahendifinaalist oli viies koht. Pronksmedal jäi sel korral vaid punkti kaugusele – 24,050 punktiga sai kolmanda koha Bulgaaria. Hõbeda võitis 24,100 punktiga Iisrael ning Euroopa meistriks tuli 24,650 punktiga Ukraina.

"Mul olid täna kõik emotsioonid, mida on võimalik tunda: kurbus, õnn, rõõm, väsimus, kõik olid täna olemas," kommenteeris ERR-ile treener Irina Stadnik. "Bulgaarlaste kava on raskem: kui nad teevad kõik ära, on neil hinne kaks punkti suurem. Nad tegid kaks kaotust... natuke jäi puudu. Ma ei ole kohtunik, ma olen treener ja meie tegime enda parima. Publik elas kaasa ja see aitas. Ma loodan, et me tunneme seda kunagi veelkord, sest see on väga uhke tunne," kinnitas treener.

Eesti juunioride rühmkava koondisesse kuuluvad Sofia Jakovleva, Anna Karolina Obolonina, Anastasia Nemerovskaja, Alexandra Ivahnenko, Kristiina Jegorova ja Ekaterina Koržinskaja.

"Nad on erinevatest koolidest, aga nad on kõik ühe klubi - Elegance - õpilased. Üks tüdruk liitus meiega võimlemisklubist Crystal. Nad olid väga tublid, nad on väga töökad lapsed, nendega oli väga lihtne," kinnitas Stadnik. "Kõige raskem oli see, et saaliaegadega on probleemid: õhtused ajad on kõik erinevate spordialade tõttu kinni ja tüdrukud pidid trennidega alustama kell 12, kui neil on kool," lisas ta.

Rõngakavas said Eesti juuniorid 22,250 punktiga kuuenda koha. Eesti koondis tegi ka mitmevõistluses läbi aegade parima tulemuse, sest kaheksa parema sekka pole kunagi varem jõutud. Nüüd saadi kodusel EM-il viies koht. "Meil on ees juunioride MM, kus ületame veel tulemust parandada - enne olime mitmevõistluses seitsmendad. Üritame paremaks saada," kinnitas Stadnik.