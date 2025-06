Võimlemistipud tulevad olümpiatsükli esimeseks tiitlivõistluseks Tallinnasse

Iluvõimlemises toimub uue olümpiatsükli esimene tiitlivõistlus just Tallinnas. Euroopa meistrivõistlused annavad noorele Eesti koondisele hea võimaluse panna end tippkonkurentsis proovile. Nädala alguses 17-aastaseks saanud Valeria Valasevitš ütles, et on pärast Eesti meistritiitli võitu harjutanud tavapärases rütmis.

"Meil on umber kolm-neli tundi trenni päevas ja eks me üritame teha nii palju treener ütleb, et kui palju peab tulema hästi ja nii teemegi. Ma arvan, et mul on kõik kavad saama head ja ei tooks midagi eraldi välja," sõnas Valasevitš.

Mitmevõistluse Eesti meister õpib Ülenurme Gümnaasiumi 10. klassis ja näitab nelja kava jooksul muusikast lähtuvalt erinevaid emotsioone. "Rõngas on mul selline aeglasem ja voolavam. Ülejäänud on sellised süngemad ja nagu kurikad, et ägedam ja hip-hopi moodi."

Eesti meistrivõistlustel vaid 0,45 punktiga Valasevitšile alla jäänud Anette Vaher ütles, et on EM-i ootuses teinud paar nädalat eriti intensiivseid treeninguid. Audentese Spordigümnaasiumi 17-aastane iluvõimleja tegi päevas seitse-kaheksa tundi kestvad treeningud, et kasvatada puhaste kavade sooritamise protsenti.

"Harjutasin väga palju enda kavasid. Pidin tegema viis puhast katset iga vahendiga. Ükskord pidin 16 korda tegema kurikakava, aga peale seda võtsin ennast kokku ja hakkasin kiiremini tegema," selgitas Vaher.

Mullu EM-il mitmevõistluses finaali jõudnud ja kokkuvõttes 23. koha saanud Vaher lihvis koduse tiitlivõistluse eel kõvasti vahenditöö meisterlikkust ja lisas kavadele emotsionaalsust. "Muutsime seal mõned kohad, et tuli koreograaf ja pani uued liigutused, et oleks emotsionaalsem kava."

Nädala esimeses pooles Kalevi spordihallis toimunud kontrolltreeningul testis meedia ees oma närvitugevust ka meistriklassi rühmkava koondis, kes on treeneri ja koreograafi Irina Stadniku sõnul aasta jagu koos vaeva näinud, et kodusel EM-il väärikalt võistelda.

"Me tegime linnalaagri, kus oli kaks trenni päevas ja nüüd võtame natukene tagasihoidlikumalt, et jõudu oleks Euroopa meistrivõistlusteks. Oleme valmis ja siin kõik sõltub, et kuidas tüdrukute närv peab vastu. Selleks ongi head sellised kontrolltreeningu, et proovile panna ennast," märkis Stadnik.

Noored sportlased, kel pikemas perspektiivis sihikul pääs 2028. aasta Los Angelese olümpiale, saavad erilisi kogemuse, sest nad on esimesed, kes võitlevad Eestis toimuval iluvõimlemise tiitlivõistlustel.