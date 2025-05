Kodune suurvõistlus vajab kuraditosinat võimlemisplatsi

Iluvõimlemise Euroopa meistrivõistluste läbi viimiseks pannakse Tallinna kolmes spordihallis maha kokku 13 tipptasemel võimlemisplatsi, millele rullitakse peale võistlusvaibad. Reedel paigaldati võimlemispõrandaid, kuhu ehitatakse ülesse EM-i peaareen ja neli soojendusplatsi.

"Need pisikesed tükikesed, me nimetame neid kuubikuteks, tulid rekkadega Saksamaalt, kus on Euroopas üks suurimatest vaibatootjatest, kelle esindaja tuleb homme auditeerima meie suurepärast oskust neid kokku panna, sest nemad peavad kinnitama, et korraldaja on teinud head tööd, hästi kokku pannud," sõnas peakorraldaja Natalja Inno ERR-ile.

Euroopa meistrivõistlustele saabub 39 riigist üle 300 iluvõimleja ja seetõttu läheb korraga vaja kolme spordihalli. Medaleid hakatakse jagama Unibet Arenal, selle kõrval asuvasse Rocca Al Mare tennisehalli, mida kasutatakse soojendushallina, pannakse ülesse neli võimlemisplatsi. Lisaks paigaldatakse neli platsi koondiste hommikuste treeningute jaoks ka Kalevi spordihalli. Kolm tipptasemel põrandat oli kodust võtta, kuid ülejäänud kümme renditi.

"Eestis on siiamaani olnud vaid kolm poodiumit ja neid pannakse kokku kas Miss Valentine või Eesti meistrivõistluste jaoks," lausus Inno. "Väga suurt kogemust meil ei ole, aga täna siin toimetasid tõepoolest need inimesed, kes teavad, kuidas neid asju kokku panna."

EM-i peakorraldajal on üle 40 inimese korraldustiimis ja üle saja inimese vabatahtlikuna abis. Reedel alustati areenidel tööd ja pühapäevaks peaks kõik pusled paika loksuma. Võistlusvaibad toodi kohale mitmest erinevast riigist.

"Kõige olulisem - meil nüüd homme tuleb lahti rullida tutikad vaibad, oodata, millal nad selle lainetuse üle elavad ja muutuvad väga siledaks võimlemisplatsiks. Kolmas kõige keerulisem asi on siis punase piirijoone tõmbamine tekstiiliteibiga."

Medalitele võimeldakse 4.-8. juunil ja Unibet Arenale pääseb EM-i jälgima 1500 pealtvaatajat. Kuidas sujus saalide ülesehitus, näeb juba esmaspäeval, kui algavad ametlikud treeningud.