Eesti võimlemise segavõistkond teenis juunioride EM-il kuuenda koha

12-võimlejast koosnev võistkond sooritas võistluse raames kolm kava: vabakava, trampetihüpped, akrobaatikaraja hüpped. Delegatsioonijuhi Angeliina Semjonova sõnul esitavad võistluse käigus võistkonnad kavu kordamööda ning pealtvaatajate jaoks on see väga atraktiivne ja kaasahaarav. "TeamGym on sündinud Skandinaavias ning Eesti ja teiste Euroopa riikide osavõtt näitab, et ala areneb ning aastast aastasse kasvab osalevate võistkondade arv. Eesti on ennast tõestanud ning oleme saavutanud taseme, kus suudame pakkuda konkurentsi."

Eestit esindasid TeamGym EM-il Kirill Meinert, Andrei Zaikin, Dmitri Petrogradov, Mikael Liskmann, Mihail Romanov, Aleksandra Kudrjavtseva, Polina Sirjajeva, Evelin Birgitte Ingermann, Adriana Gorbunova, Maria Martõnova ja Serafima Gutman.