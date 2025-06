Ralf Aron pälvis Taimaa etapil kolmanda koha

Mercedese tehasesõitja Ralf Aroni nädalavahetus Tais ei alanud just kõige paremini, sest tema meeskonnakaaslane, amatöörsõitja Mike Zhou lõhkus esimesel vabatreeningul auto ja nii jäi Climax Racing tiimi sõitjatel teine vabatreening sõitmata, vahendab autosport.ee.

Ralfi meeskonnakaaslane tegi küll esimeses sõidus väga hea stardi ja tõusis kümmekond kohta, aga siis tegi vea sõites üle kõrge äärekivi, mille tagajärjel lõhkus Mercedes-AMG GT3 autol mootori.

"Õnneks saime õhtul mootori parandatud ja jõudsime pühapäeval starti. Sõit õnnestus ja tõusime viiendalt stardikohalt lõpuks kolmandaks," rääkis Aron.

Seni sõidetud kolme etapi järel hoiab Climax Racing sarjas seitsmendat kohta ja sõitjate arvestuses on Aron kahe saavutatud poodiumikohaga üheksandal kohal.

"Eks meie plaan oli tänavu võidelda sarja võidu eest, aga meil on nii palju asju valesti läinud. Õnneks on kiirus endiselt hea ja kui me suudame sõita ilma karistuste ja vigadeta, siis oleme alati poodiumil. Loodame, et järgmisel etapil Fuji rajal Jaapanis läheb paremini," lisas eestlane.

Ühtlasi pääses Aroni meeskond Mercedes-AMG Team GetSpeed Nürburgringi 24 tunni sõidule.