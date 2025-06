Pärnu takistussõidu GP võitis Matas Petraitis

Võidu võttis leedukas Matas Petraitis hobusel Cornet's Cloud. Eestile tõi teise koha Renek Rosenberg hobusel Ciorana C ja kolmanda koha Susan Kaleta hobusega Celantiana C. Eestisse jäi ka neljas koht, mille saavutas Lissy-Ann Tilk hobusega Jump Of Ckv.

Sarnaselt pühapäevasele põhisõidule domineerisid samad võistluspaarid ka laupäevast 145 cm kõrgust sõitu, kus esikoha teenisid Kaleta ja Celantiana C, teise koha Rosenberg ja Ciorana TT ning kolmanda koha Petraitis ja Cornet's Cloud.

Lisaks takistusõidule toimus teise võistlusnädala raames ka rakendivõistlus, kus kolme ala kombineeritud tulemusel võitis ühehobuse rakendite CAI3* Soome kutsar Talvikki Järvinen hobusega Kassander, CAI2* taseme võidu viis Lätti Dace Sture.

CHI Pärnu kolmas võistlusnädal saab alguse kolmapäeval, mil on kavas nii rahvusvaheline kolmevõistlus kui ka takistussõit. Viimane päädib MK-etapiga pühapäeval.