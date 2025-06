Reimann näitas oma esimeses Porsche Supercupi stardis head kiirust

Oma esimesel stardil Barcelona ringrajal toimunud Hispaania GP nädalavahetusel lõpetas Reimann 17. kohal, näidates veenvat kiirust ja küpset sõitu maailma tippkonkurentsis.

Reimann alustas kvalifikatsiooni järel 19. kohalt, kuid tõusis võistlussõidu jooksul 17. positsioonile, edestades mitmeid kogenumaid konkurente. Rajal ületas eestlane finišijoone koguni 16. kohal, aga viiesekundiline karistus rajapiirete ületamise eest etapil, kus suur osa võistlejaterivist selle vastu eksis, langetas ta lõpp-protokollis koha võrra madalamale.

Reimannist sai esimene eestlane, kes on startinud selle ikoonilise sarja etapil. Kui ta oleks osalenud ametlikult ka Rookie ehk debütantide arvestuses, mis on mõeldud sarjas esimest hooaega osalevatele sõitjatele, oleks see esinemine taganud talle koguni neljanda koha.

"Treening ja kvalifikatsioon olid tulenevalt pingelisest formaadist väga intensiivsed – pidin kiiresti kohanema. Võidusõidus leidsin aga hea tempo ja olen väga rahul sellega, mida suutsin näidata. See on kindlasti midagi väga positiivset, mida saan oma Supercupi debüüdist kaasa võtta," ütles Reimann pärast võistlust.

Nüüd pole palju jäänud, et Reimann saaks Supercupi debüüdil saadud kogemused mängu panna. Carrera Cup Benelux sarja hooaja teine etapp sõidetakse juba eeloleval nädalavahetusel väljakutsuval Zandvoorti rajal.