Võidukas Enrique: ajaloo tegemine oli üks eesmärkidest

Münchenis toimunud finaaliõhtu kulges ühepoolselt ning 90 mänguminuti järel sai PSG oma noormängijate juhtimisel esimest korda Meistrite liiga karika pea kohale tõsta.

Lisaks jõudis 55-aastane peatreener Luis Enrique vinge saavutuseni, kui temast sai Pep Guardiola kõrval teine juhendaja, kes kahe Euroopa klubiga nn treble'i ehk kolmikvõiduga hakkama saanud. PSG võidutses tänavu koduses kõrgliigas, koduses karikasarjas ning loomulikult Meistrite liigas. 2014-15 hooajal juhendas Enrique Barcelona Hispaanias sama saavutuseni.

"[Luis Enrique] on mees, kes muutis PSG tulevikku. Alates sellest, kui ta siia tuli, on ta muutnud seda, kuidas me jalgpalli näeme. Ta on lojaalne mees, keegi ei vääri seda võitu rohkem kui tema," sõnas mängu esimese värava autor Achraf Hakimi.

PSG fännid tegid lõpuvile kõlades peatreenerile kauni žesti, kui rullisid lahti suure plakati, millel oli kujutatud Enrique ning tema tütar Xana, kes lahkus 2019. aastal siit ilmast raske haiguse tagajärjel.

"See oli väga ilus, et meie toetajad mõtlesid minu ja mu perekonna peale," ütles kogenud juhendaja. "Ma ei vaja võitu ega Meistrite liiga karikat, et oma tütre peale mõelda. Ma mõtlen temast iga päev. Ta on alati minuga - eriti siis, kui me kaotame."

"Ajaloo tegemine oli üks meie eesmärkidest," ütles peatreener. "See, kuidas me finaalis mängisime tähendab mulle väga palju. Õnnitlen mängijaid ja meie toetajaid ka, see on uskumatu, kuidas nad meile kaasa elavad. Olen väga õnnelik, see on üks paremaid tundeid maailmas - inimeste rõõmustamine."

PSG kontrollis mängu sisuliselt algusest lõpuni. 20. minutiks juhtisid nad juba 2:0 ning teisel poolajal harutasid nad Milano Interi kaitse veel kolmel korral lahti, vormistades hooaja kõige olulisemas mängus kindla 5:0 võidu. "Mäng oli raske, aga me tegime koosseisuga õiged otsused ja ei lubanud neil oma tavalist mängu mängida. Tõeliselt täiuslik esitus," ütles juhendaja.

Pariisi klubi mängis finaalis tõepoolest nii hästi, et ühte mängijat välja tuua ei oleks justkui õiglane, aga 19-aastane Desire Doue lõi kaks väravat ning andis esimesele väravale viimase söödu. Lisaks sai jala valgeks mängu viimastel minutitel vahetuspingilt sekkunud 19-aastane Senny Mayulu.

5:0 võit on ühtlasi suurim Meistrite liiga või ühegi Euroopa karikasarja finaalis. "Olen siin omajagu kannatanud, aga tiimiga koos ka üles kasvanud. Mõtlen kõigi mängijate peale, kes on siit läbi käinud, aga pole selle võiduni jõudnud - mu iidol Thiago [Silva], Lucas, Zlatan, Cavani, Di Maria," rääkis PSG kapten Marquinhos. "Nüüd oleme siin ja viime karika koju."