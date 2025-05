Liverpool leidis Alexander-Arnoldile asendaja Saksamaalt

The Athleticu andmetel maksis Liverpool hollandlase senisele koduklubile Leverkuseni Bayerile 35 miljoni euro suuruse üleminekutasu, mis makstakse välja kolme aasta jooksul. Frimpong sõlmis uue klubiga viie aasta pikkuse lepingu.

Varasemalt ka Glasgow Celticu värve kandnud Frimpong liitus Leverkuseniga 2021. aasta jaanuaris ning aitas eelmisel aastal Leverkusenil tulla Saksamaa meistriks ja karikavõitjaks, lüües 47 mänguga 14 väravat ja andes 12 väravasöötu. Sel hooajal kogunes 48 mänguga tema arvele viis väravat ja 12 väravasöötu.

24-aastane Frimpong eeldatavasti asendab Liverpooli algrivistuses Madridi Reali ridadesse siirdunud Trent Alexander-Arnoldit. Samas ei ole hollandlase koht algkoosseisus kindlustatud, sest samal positsioonil mängiv põhja-iirlane Conor Bradley sõlmis hiljuti klubiga uue nelja aasta pikkuse lepingu.

Liverpooli seostatakse üleminekuturul veel ühe Leverkuseni mängijaga. Nimelt kirjutab The Athletic, et värske Inglismaa meister tegi 130 miljoni euro suuruse pakkumise sakslasest poolkaitsja Florian Wirtzi eest. Väljaande sõnul oli Wirtz pikalt Müncheni Bayerni soovinimekirjas, kuid mängija ise eelistab liituda Liverpooliga.

