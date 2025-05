Malefestivali avaüritusel andis simultaani Ukraina suurmeister

Hoolimata tugevast konkurentsist jäi ülekaal kindlalt Ponomarjovi kasuks – kõik partiid lõppesid suurmeistri võiduga. Suurimat vastupanu osutas Saaremaa Maleklubi liige Einar Vaiknurme, kes püsis mängus kõige kauem ja pakkus maailmameistrile väärilist vastupanu.

Simultaanil osalesid eri vanuses maletajad – kogenud mängijatest kuni noorte huvilisteni. Erilist vaprust ja sihikindlust näitasid Coop Saaremaa maleringi noored maletajad, kellest mitmed võistlevad ka festivali põhiturniiridel.

"On sümboolne ja inspireeriv, et maailma tipptasemel maletaja annab simultaani just kohalikele harrastajatele. Sellised hetked kasvatavad Saaremaal malehuvi ja innustavad noori veelgi rohkem pühenduma," sõnas festivali korraldaja Urmas Randma.

Coop Saaremaa malefestivali põhiturniirid toimuvad reedest pühapäevani, tuues Kuressaarde enam kui sada osalejat 12 riigist, nende seas ka mitmeid rahvusvahelisi suurmeistreid.