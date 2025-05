Ameeriklaste kangelaseks kerkinud Thompson: korraks läks silme eest mustaks

MM-i finaalis USA ja Šveitsi vahel ei suutnud kumbki meeskond Stockholmis normaalajal 60 minutiga skoori avada. Parim võimalus oli selleks teisel kolmandikul Conor Garlandil, kelle karistusviske tõrjus MM-turniiri kõige väärtuslikum mängija Leonardo Genoni.

Ameeriklaste võiduvärav sündis lisaajal, kui sellest sai mängitud paar minutit. Autoriks tänavu NHL-i põhiturniiril 44 väravat visanud Tage Thompson, kel oli raskusi tunnete kirjeldamisega.

"Ma ei teagi, korraks läks silme eest mustaks. See ei tundunud reaalne ja ei tundu siiani. Püüan seda kõike endasse koguda ja nautida hetke koos teistega," sõnas ameeriklaste kangelane kohtumise järel.

USA tuli jäähokis maailmameistriks kolmandat korda, aga mängis alles esimest korda MM-finaalis. 1933. aastal mängiti turniiriformaadis ja 1960. aastal kuulus USA-le olümpiavõitjaks tulles ka MM-kuld.

Šveits kaotas finaalis viimase tosina aasta jooksul neljandat korda, teenides läbi aegade viienda MM-hõbeda. "USA tahtis rohkem, me ei leidnud oma mängurütmi. See on väga kurb, sest mängisime vägeva turniiri. Tahtsime tuua võidu oma riigile ja Andres Ambühlile, aga taas ebaõnnestusime," nentis Šveitsi koondise peatreener Patrick Fischer.

Karjääri lõpetav 41-aastane Ambühl mängis 20. MM-il rekordilised 151 mängu. Järgmisel aastal peetakse MM-turniir Šveitsis.