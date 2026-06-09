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Distsiplinaarkomisjoni otsusest hoolimata ei saa Venemaa jäähoki MM-ile

Jäähoki MM
Venemaa jäähokikoondis
Venemaa jäähokikoondis Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Jäähoki MM

Rahvusvaheline jäähokiliit (IIHF) ei nimetanud Venemaad 2027. aasta maailmameistrivõistlustel osalevate meeskondade hulka.

Sarnaselt enamikule teistele spordialadest peatati Venemaa liikmesus rahvusvahelises hokiliidus 2022. aastal pärast riigi sõjalist kallaletungi Ukrainale.

Tänavu jaanuaris arutles IIHF Venemaa võimaliku taasühinemise üle, aga jättis keelu ohutus- ja julgeolekukaalutlustel kehtima. Venemaa apelleeris otsuse IIHF-i distsiplinaarkomisjoni, kes tühistas nõukogu otsuse.

Seejärel teatas IIHF, et Venemaad siiski ei taasintegeerita automaatselt ja koondiste osalemiskõlblikkust tulevastel võistlustel vaadatakse iga sündmuse kaupa eraldi.

2027. aasta jäähoki MM peetakse 14.-30. mail Saksamaal. 16 koondist on jaotatud kahte kaheksaliikmelisse alagruppi. Esimest korda pärast 2007. aastat on nii kõrgele jõudnud ka Ukraina.

Venemaa ja varasem NSV Liit on tulnud maailmameistriks kokku 27 korda, viimati 2014. aastal.

Toimetaja: Siim Boikov

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