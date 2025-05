Andres Oper lõpetab gümnaasiumi: ei ole kunagi hilja alustada või lõpetada

Operi koolitee jäi katki gümnaasiumis, kui ta juba Eesti meistriliigas tegusid tegi. Nüüd otsustas ta siiski Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumis oma hariduse ära teha ja 20. juunil ootab teda ees lõpetamine.

"Oli mingi asi, mis tagus tükk aega kuklas. Lõpuks võtsin kokku ja tegin ära," ütles Oper. "Ei ole kunagi hilja alustada või lõpetada. Olid teistsugused ajad."

"Ütleme ausalt, eks natuke ikka häbenesin seda. Esimesed koolipäevad istusin nokamüts peas ja tagapingis. Proovisin nii madalat profiili hoida kui võimalik. Üks õpetaja pani isegi klassis tule põlema, et vaadata, kes see on," lisas ta. "Siis saingi aru, et siin pole ju midagi häbeneda. Järjest enesekindlus kasvas."

Õpingud olid tema jaoks uus väljakutse ning kõige enam paelus endist tippjalgpallurit ajalugu. "Ajalugu on alati mind paelunud. Nüüd naersin, kui oli Nõukogude liidu lagunemine. Ma ju elasin seal!" naeris ta.

Operi isa oli koolidirektor ning ema oli õpetaja, kas noore jalgpalluri otsus karjäärile keskenduda tekitas toona ka draamat? "Isegi vaatasin tagasi neid hinnetelehti, kuidas jalgpall tuli sisse ja hinded kukkusid. Ma olin ikkagi tubli koolipoiss: neljad-viied, mõned kolmed sisse. Seal tulid lihtsalt puudumised ja jäin reelt maha. Ei sobitunud tol ajal see asi kokku, tänapäeval on täiesti uued võimalused selles valdkonnas," rääkis Oper.

"Ema ja isa omavahel ikkagi olid eriarvamusel, aga isa nägi vist rohkemat. Ütles, et las ta teeb seda sporti," lisas ta.

"Arvestades kogu oma karjääri, siis vist ei peaks kahetsema. Osad on saanud sellega hakkama, aga minu jaoks oli see keeruline. Läksin ka hiljem välismaale, pigem pean ütlema, et ei kahetse oma karjääri," ütles Eesti koondise eest 38 väravat löönud Oper.

Ta tegutseb tänasel päeval Eesti U-16 ja U-18 koondiste treenerina ning annab oma mängijatele nõu ikkagi koolile keskenduda. "Minu sõnum ongi see, et fookus ei saa koolilt kaduda ja õpingud on olulised. Tahaks olla eeskujuks, on olnud ka olukordi, kus on väga raske ise midagi öelda," rääkis ta. "Ma näen, et neil on samamoodi raske, sest neil on ka hommikuti trennid. Lihtsalt võimalused on teistsugused kooli lõpetada."

Operi sõnul on Eestis teisigi sportlasi, kelle koolitee jäi katki, aga ta innustab kõiki lõpetama. "Ainult kättevõtmise asi. Tee sisseastumine ära ja hakka minema. Seal on toetav koolipere, absoluutselt soovitan," ütles jalgpallitreener.

Oper on niivõrd tubli kooliõpilane, et Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium nomineeris ta aasta õppija tiitlile. Mis hinded siis tunnistusel ka tulevad? "Paar asja on veel teha, aga võib öelda, et neljad-viied. Mõned kolmed tulevad sellepärast, et need olid enne kolmed. Aga see aasta ei tule mul ühtegi kolme!" lõpetas Oper.