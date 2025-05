Suurepärane hooaeg tõi Salahile liiga parima mängija tiitli

Egiptlane on löönud sel hooajal Inglismaa kõrgliigas 28 väravat ja andnud 18 resultatiivset söötu ning Liverpool kindlustas meistritiitli neli vooru enne hooaja lõppu.

Ühtlasi sai temast alles viies mängija, kes võitnud hooaja parima mängija tiitli rohkem kui korra. Varem on sama suutnud Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, Nemanja Vidic ja Kevin De Bruyne. Salah valiti esimest korda parimaks hooajal 2017/2018.

32-aastasest mängijast saab ilmselt esimene ajaloos, kes ühel hooajal on nii liiga parim väravakütt, juhib resultatiivsete söötude edetabelit, kui ka valitakse parimaks mängijaks.

Tal on hetkel kirjas viis tabamust enam kui paremuselt järgmisel ehk Alexander Isakil (Newcastle) ja kuus tulemuslikku söötu enam kui kellelgi teisel.

Väravaid ja sööte kokku on Salahil 46 ja sellega on ta lähedal Inglismaa kõrgliiga rekordile. Alan Shearer ja Andy Cole on saanud ühel hooajal kirja 47, aga siis oli ka hooaeg nelja kohtumise võrra pikem.

Salahil on võimalus nad kinni püüda ja neist ka mööduda pühapäeval, kui Liverpool võõrustab hooaja viimases kohtumises kodus Crystal Palace'it.