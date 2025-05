Newcastle pääses ülekohut kogenud Aston Villa ees Meistrite liigasse

Viimase mänguvooru eel oli Manchester Cityl kolmandana 68 punkti, nende järel Chelseal, Newcastle Unitedil ja Aston Villal 66 ning Nottingham Forestil 65 punkti. Viiki vajanud City alistas Fulhami 2:0 ja kindlustas Liverpooli (84) ning Arsenali (74) järel 71 punktiga kolmanda koha.

Vooru keskses mängus ei suutnud Forest koduväljakul Chelseale vastu saada ja kaotas Levi Colwilli väravast 0:1. Newcastle pidi tunnistama 13. kohal oleva Evertoni 1:0 paremust ning Aston Villa jäi 0:2 alla 15. kohal olevale Manchester Unitedile, mis tähendas, et City järel sai neljanda koha Chelsea (69 punkti) ja viimase Meistrite liigasse viiva viienda koha kindlustas 66 punktiga Newcastle.

"Tahtsime seda võitu meeleheitlikult ja olen varemgi öelnud, et taoline ülehäälestatus võib viia kehvade otsuste ja esitusteni," rääkis Newcastle'i peatreener Eddie Howe. "Me ei oleks seda lõppkohta osanud hooaja alguses oodata. Hooaja käigus muudad oma eesmärke, aga see jääb meie jaoks meelde hiilgava saavutusena ning loodetavasti ka pöördepunktina," lisas ta.

Villa jäi avapoolaja lisaminutitel punase kaardi tõttu ilma väravavahist Emiliano Martinezest, 70 minutit kestnud mängu järel võeti neilt valusal moel käest juhtvärav: Morgan Rogers sahistas külalismeeskonna võrku, aga peakohtunik Thomas Bramall vilistas ManU väravavahi Altay Bayindiri kasuks vea, arvates, et väravaolukorras oli tal kaks kätt pallil. Telekordused lükkasid selle ümber, ent kuna Bramall vilistas enne seda, kui pall oli väravajoone ületanud, ei saanud VAR sekkuda. Mängu järel teatas Villa, et esitab 35-aastase kohtuniku suhtes kaebuse.