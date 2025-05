Eesti korvpallinaiskonna peatreeneriks saab Toomas Annuk

Eesti Korvpalliliit teatas esmaspäeval, et naiste korvpallikoondise uueks peatreeneriks saab Toomas Annuk, kes on varasemalt juhendanud naiste rahvuskoondist aastatel abitreeneri rollis.

Eesti naiskonna uueks peatreeneriks saab TalTech/ALEXELA meeskonna abitreener, kuid ka välismaal leiba teeninud, noortekoondiseid juhendanud ning naiste rahvuskoondises abitreeneri rolli täitnud 52-aastane Toomas Annuk.

"Rahvuskoondise juhendamine on absoluutselt suur privileeg ning vastutusrikas väljakutse üheaegselt ning olen siiralt tänulik Korvpalliliidule, kes mu poole pöördus ettepanekuga asuda sellele ametikohale," ütles Annuk. "Usun, et kõigi osapoolte - mängijate, treenerite ja taustajõudude - ühise panuse ning positiivse koostöö tulemusena on võimalik viia kogu protsess selles suunas, kus on näha edasiminekut ja sellega kaasnevaid tulemusi."

Annuki sõnul on eesmärk luua rahvuskoondises keskkond, kuhu mängijad soovivad alati tulla ning pakkuda poolehoidjatele positiivseid emotsioone. "Treenerina on eesmärk luua koondises õhkkond, kuhu mängijad on alati oodatud ja tullakse suurima hea meele ning kõrge motivatsiooniga, et maksimaalselt panustada treeningutel nii koondise "akende" kui suvise korvpallikodu ajal just võistkonna edu silmas pidades," rääkis Annuk.

"Mängulises plaanis on peamine ülesanne esile tuua mängijate tugevused ja tekitada ühtne hingamine väljakul nii nooremate kui juba kogenumate mängijate koostöös ja pakkuda poolehoidjatele rõõmsaid hetki rahvuskoondise mänge vaadates," lisas koondise uus juhendaja.

Kaspars Majenieks Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Senise peatreeneri Kaspars Majenieksiga osapoolte kokkuleppel Eesti Korvpalliliit lepingut ei pikendanud. "Suur aitäh Kasparsile tema suure panuse eest ja seda mitte ainult naiste rahvuskoondise peatreenerina, vaid ka tüdrukute ja naiste korvpalli arendamisel," ütles Eesti Korvpalliliidu peasekretär Gerd Kiili.

"Ma olen uhke, et me kaasasime rahvuskoondisesse palju nooremaid mängijaid. Põlvkondade vahetus ei teinud naiskonda nõrgemaks, vaid me kohandamise oma mängustiili vastavalt sellele," rääkis Majenieks naiste korvpallikoondisest. "Eriti suur aitäh läheb minu poolt kogenud mängijatele, kes aitasid koondist nii palju kui võimalik ning osalesid protsessis."

Majenieks loodab, et tüdrukuid tuleb korvpalli juurde, kuid selleks tuleb teha õigeid samme. "Väga loodan, et tulevikus on veel rohkem tüdrukuid korvpallis ning treenerid leiavad õige viisi, kuidas neid korvpalli juures hoida. See aitaks kaasa sellele, et meil on tulevikus rohkem naisi mängijatena, treeneritena ning ka muudes rollides. Meil on vaja rohkem eeskujusid naiste korvpallis, et meie noormängijatel oleks kellele kaasa elada," sõnas Eesti naiskonna endine treener.