Madridi Real tõi kaitseliini värske näo

Madridi Reali jalgpalliklubi teatas laupäeval, et klubiga liitus Hispaania koondise keskkaitsja Dean Huijsen.

Seni Inglismaa kõrgliigaklubi Bournemouth'i kaitseliini patrullinud Huijsen sõlmis Realiga viie aasta pikkuse lepingu ning liitub ametlikult klubiga 1. juunist. Real pidi 20-aastase keskkaitsja eest välja käima 59,5 miljonit eurot.

Liigahooaja järel klubist lahkuv peatreener Carlo Ancelotti kiitis uut täiendust: "Huijsen on suurepärane mängija – noor ja tohutu potentsiaaliga. See on Reali jaoks väga hea ost."

Amsterdamis sündinud, kuid noores eas Hispaaniasse kolinud ja seal jalgpallihariduse saanud Huijsen on varasemalt mänginud ka Itaalia klubides Torino Juventus ja Roma.

Esialgu esindas ta erinevaid Hollandi noortekoondiseid, kuid tänavu märtsis otsustas lõplikult Hispaania kasuks ning tegi oma koondisedebüüdi Rahvuste liiga veerandfinaalis sünnimaa Hollandi vastu.