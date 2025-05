Prantslased ei pidurdanud Kanada võimsat hoogu, Ungari avas võiduarve

Oma esimesed kaks mängu kindlalt võitnud Kanada hokikoondis alustas Prantsusmaa vastu kiirelt, kui Bo Horvat 28-kordse maailmameistri seitsmendal minutil juhtima viis. 13. minutil jõudis tabamuseni Will Cuylle. Legendaarne Sidney Crosby viis teisel kolmandikul kanadalased kolmega juhtima, Horvat sai otsustava kolmandiku alguses veel ühe värava kirja ning võidule pani punkti Brandon Montour, kes vormistas Kanadale kindla 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) võidu.

Kanada on A-grupis alustanud kolme kindla võiduga ning nende väravate vahe on 16:1. Rootsi on samuti kolm mängu järjest võitnud, omavaheline mäng on jäetud grupi viimasele mängupäevale.

Ungari hokikoondis läks pärast 15 sekundit Kasahstani vastu juhtima ning lisas avaperioodi lõpus veel ühe tabamuse. Kasahhid jõudsid teise kolmandiku 15. minutil taas ühe värava kaugusele, aga ungarlased jõudsid otsustava perioodi esimestel minutitel veel kaks visata. Kasahstan tegi minut enne mängu lõppu seisu ilusamaks, aga Ungari teenis 4:2 (2:0, 0:1, 2:1) võiduga oma esimesed punktid tänavusel turniiril.

Nii Ungari kui Kasahstan on võitnud ühe mängu ja kaotanud kaks, B-grupis jääksid nad pärast kolme mängu esimestena edasipääsust ilma.

Jäähoki MM jätkub kolmapäeval, kui peetakse neli kohtumist.