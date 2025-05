Ametlik: Ancelotti lahkub Realist ja hakkab juhendama Brasiiliat

65-aastane Ancelotti lahkub Realist pärast liigahooaja viimast kohtumist, mis toimub 25. mail. Tema esimene tööpäev Brasiilia koondise juhendajana on 26. mai.

"Carlo Ancelotti on meie rahvuskoondise esimene välistreener. See on märgiline hetk, kui kokku tulevad ainus viiekordne maailmameister ja Euroopa eliittreener. CBF tervitab soojalt härra Ancelottit ja loodab, et tema eestvedamisel algab uus eduajastu," kommenteeris CBF pressiteate vahendusel.

Aastaid Brasiilia vaateväljas olnud Ancelotti leping Realiga kestab kuni järgmise aasta suveni, kuid kuna sel hooajal ühtegi karikat ilmselt ei võideta ja tema tõenäoline järeltulija Xabi Alonso juba kinnitas Leverkuseni Bayerist lahkumist, siis otsustas CBF uuesti Ancelottiga läbirääkimisi alustada. Ülikogenud itaallane võtab ameti üle Dorival Juniorilt, kes pidas Brasiilia koondise eesotsas vastu vaid 16 mängu.

Ancelotti on tulnud kahe erineva perioodi jooksul Realiga kokku kolmel korral Meistrite liiga võitjaks, kahel korral Hispaania meistriks ja kahel korral HIspaania karikavõitjaks. Ta on ühtlasi ainus, kes on peatreenerina kroonitud kõigi viie Euroopa tippliiga (Inglismaa, Hispaania, Saksamaa, Itaalia, Prantsusmaa) meistriks.

Ancelotti esimene mäng Brasiilia koondise peatreenerina leiab aset 5. juunil, kui MM-valiksarja raames minnakse võõrsil vastamisi Ecuadoriga. Sambapoisid on hetkel Lõuna-Ameerika valikturniiril 14 kohtumise järel neljandal kohal ning liidrile Argentinale kaotatakse 10 punktiga.