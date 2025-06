Ancelotti debüüt Brasiilia peatreenerina muljet ei avaldanud

Brasiilia tegi kinnisel avapoolajal väravale ühe pealelöögi, kui Ecuadori kaitsjad kaotasid 22. minutil oma karistusala juures ohtlikult palli ning Vinicius Jr.-i pealelöögi üheksalt meetrilt tõrjus kodumeeskonna väravavaht Gonzalo Valle.

Paar korda pidi otsustavalt sekkuma ka Brasiilia puurivaht Alisson, 75. minutil tõrjus Valle Brasiilia poolkaitsja Casemiro madala kauglöögi, ent külalistel ei õnnestunud Ecuadori kaitset lõpuni lahti muukida ning Ancelotti ajastu algas väravateta viigiga.

"Muidugi peame alati arenema, aga see ei juhtu üleöö. Oleme uue treeneriga saanud koos olla vaid kaks-kolm päeva. Dünaamika on hea, atmosfäär on hea - isegi suurepärane," kinnitas Casemiro. "Ancelotti pole veel saanud meile oma plaani tutvustada, möödas on vaid kaks-kolm päeva," lisas Vinicius.

Juba kaks vooru tagasi MM-pääsme kindlustanud maailmameister Argentina alistas Julian Alvareze 16. minuti väravast võõrsil põlise rivaali Tšiili 1:0, Paraguay astus tähtsa 2:0 võiduga Uruguay üle sammu finaalturniirile lähemale.

Lõuna-Ameerika valiksarjast pääsevad otse MM-finaalturniirile kuus meeskonda. 15 vooru järel on kindlal liidril Argentinal 34 punkti, Ecuadoril ja Paraguayl 24 punkti, Brasiilial 22 ja Uruguayl 21 punkti. Kahest viimasest võib reedel mööduda 20 punkti peal olev Colombia, kes võõrustab tabeli eelviimast Peruud. Seitsmendal kohal olev Venezuela jääb Colombiast aga juba maha viie punktiga.