Xabi Alonso ja Leverkuseni Bayeri teed lähevad lahku

2022. aastal Leverkuseni peatreeneriks saanud hispaanlane tegi klubiga mullu suurepärase hooaja, kui võideti nii Saksamaa meistritiitel kui ka karikas ega kaotatud neis sarjades ainsatki mängu. Lisaks jõudis meeskond Euroopa liiga finaali.

Juba siis viisid kuulujutud teda erinevatesse Euroopa tippklubidesse, sealhulgas Liverpooli, kust oli lahkumas Jürgen Klopp, keda asendas lõpuks edukalt Arne Slot.

Praegu seostatakse Alonsot aga ennekõike Carlo Ancelotti järglase kohaga Madridi Realis. Sarnaselt Liverpoolile on hispaanlane esindanud mängijakarjääri jooksul ka seda klubi.

Saksamaa kõrgliiga tänavu teisena lõpetav Leverkusen peab sel hooajal veel kaks kohtumist: pühapäeval kodus Dortmundi Borussiaga ja järgmisel nädalal võõrsil Mainziga.

"Sel nädalal leppisime klubiga kokku, et need kaks mängu jäävad Leverkuseni Bayeri peatreenerina minu viimasteks," sõnas Alonso reedel. "Praegu pole õige hetk rääkida tulevikust, sest tahame pühapäeval korraldada korraliku hüvastijätu nii mõnele mängijale kui ka mulle endale ning praegu on õige hetk sellest teada anda."

"Peame seda hetke nautima vastuoluliste tunnetega. See on emotsionaalne. Ma rääkisin täna hommikul, mängijate, personali ja nii paljude inimestega, kes on minud uskumatu ja fantastilise viimase kolme aasta jooksul aidanud."

"Nüüd on käes õige hetk jagada seda fännidega sel staadionil, kus olen kogenud suuri emotsioone ja saanud selleks, kes ma praegu olen," lõpetas 43-aastane juhendaja.