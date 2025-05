Austraallane võttis verises võitluses ameeriklaselt UFC tiitlivöö

Eelmise aasta juulis inglaselt Leon Edwardsilt vöö võtnud Muhammad kaitses pühapäeval tiitlit esmakordselt, kui läks vastamisi UFC-s ainult võidurõõmu tundnud Maddalenaga.

Montrealis toimunud võitlusõhtu peamatš kestis viis raundi ning mõlemad mehed andsid endast kõik. Maddalena tuli aga Muhammadi survega suurepäraselt toime ning tabas vastast 200 löögil, Muhammad lõi pihta 155 korda. Ameeriklane proovis matši põrandale viia üheksal korral, aga Maddalena tõrjus kuuel korral ning.

Pärast viit tulist raundi läks seega otsus kohtunikele ning kõik hindasid Maddalena võitjaks. Kaks kohtunikku andsid austraallasele 48:47 võidu, üks kohtunik arvas, et Maddalena võitis 49:46. Võidu järel teatas kaaluklassi võrra kõrgemal asetsev Dagestani võitleja Islam Mahhatšev, et tahaks võimalust Maddalenaga kohtuda. "On aeg kahekordseks meistriks saada," teatas Nurmagomedovi perega koos treeninud Mahhatšev.

Kõrgõzstani vabavõitleja Valentina Ševtšenko säilitas oma vöö kärbesklassis, kui alistas prantslanna Manon Fiorot' ühepoolse kohtunike otsusega. Aiemann Zahabi alistas kodupubliku ees legendaarse Jose Aldo ning brasiillane teatas pärast matši, et lõpetab oma suurepärase karjääri.

Adlo valiti kaks aastat tagasi UFC kuulsuste halli, aga ta naasis puuri mullu ning teenis ka ühe võidu. Pärast pühapäevast matši ütles kahekordne sulgkaalu meister, et ta ei suuda karmil alal enam konkureerida. "Minus lihtsalt ei ole enam seda. See on olnud väga keeruline nädal ja tunnen, et ma lihtsalt ei suuda enam," sõnas legendaarne Aldo.