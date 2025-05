Manny Pacquiao astub taas poksiringi

ESPN-i allikate kohaselt naaseb 46-aastane Pacquiao poksiringi 19. juulil Las Vegases, kus läheb vastamisi 29-aastase ameeriklase Mario Barriosega. Mehed hakkavad poksima WBC kergkeskkaalu meistrivöö eest.

Karjääri jooksul kaheksas erinevas kaaluklassis meistritiitli võitnud Pacquiao oli viimati poksiringis 2021. aasta augustis, kui kaotas kohtunike ühehäälse otsusega kuubalasele Yordenis Ugasele ja jäi sellega ilma WBA kergkeskkaalu meistrivööst.

Kaotuse järel otsustas Pacquiao poksiga lõpparve teha ning hakkas keskenduma poliitilisele karjäärile kodumaal Filipiinidel. Ta kuulus Filipiinide senatisse aastatel 2016 kuni 2022, kandideeris 2022. aastal Filipiinide presidendiks ning osaleb ka praegu senati valimistel, mis toimuvad 12. mail. ESPN-i sõnul kinnitab Pacquiao poksiringi naasmist pärast valimisi.

Pacquiao on profikarjääri jooksul pidanud 72 matši, millest ta on võitnud 62, kaotanud kaheksa ja viigistanud kaks. 62 võidust koguni 39 on tulnud nokaudiga.