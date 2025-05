Kas staaridega Kanada võidab tiitli? Või triumfeerib kodujääl Rootsi?

Meeskonnad on jaotatud kahte alagruppi. A-alagrupi mängud peetakse Stockholmis ja võõrustaja kõrval kuuluvad siia ka Kanada, Soome, Slovakkia, Läti, Austria, Prantsusmaa ja Sloveenia.

B-alagrupi mängud peetakse Taani linnas Herningis ning kohalike hokimeeste kõrval võtavad mõõtu ka USA, Tšehhi, Šveits, Saksamaa, Norra, Kasahstan ja Ungari.

Mõlemast alagrupist pääsevad neli paremat võistkonda veerandfinaali ja viimane kukub järgmiseks hooajaks astme võrra allapoole esimese divisjoni.

Turniiri eel loetakse olevat suurimad võimalused Kanadal, kes on tulnud maailmameistriks rekordilised 28 korda, viimati tunamullu.

Sedapuhku on neil meeskonnas mitu esimese suurusjärgu NHL-i staari eesotsas vanameister Sidney Crosbyga. 37-aastane keskründaja on osalenud seni vaid ühel MM-il, aga 2016. aastal tuli Kanada ka maailmameistriks.

Samuti kuulub koosseisu äsja Colorado Avalanche'iga Stanley karikasarjast välja kukkunud Nathan MacKinnon. 29-aastane keskründaja on kogunud viimasel kolmel NHL-i põhihooajal kaugelt üle saja punkti.

Vahtralehemaa koondise kõrval näikse olevat head šansid ka Rootsil, kel erinevalt teistest jagub ka koduseinte toetust. Rootsi võitis 2017. ja 2018. aastal kaks korda järjest, aga sellele järgnes medalipõud mullu kevadeni, kui Tšehhis toimunud turniir lõpetati pronksiga.

Rootsi koondise väravasuul seisab 35-aastane kogenud puurilukk Jacob Markström, kes on kunagi - juba tosin aastat tagasi - Rootsiga maailmameistriks ka kroonitud. Ta on pidanud NHL-is üle 500 mängu ja valitud korra ka All-Star kohtumisele.

Rünnakul tasub tähele panna 23-aastase Detroit Red Wingsi vasakäärt Lucas Raymondit. Mullu samuti koosseisu kuulunud ründaja kogus tänavu NHL-is 80 resultatiivsuspunkti.

Tage Thompson Autor/allikas: SCANPIX / EPA

B-alagrupis nähakse tiitlikaitsja Tšehhi kõrval suuremaid võimalusi USA koondisel, kelle viimane maailmameistritiitel jääb küll aastasse 1960. Ka finaali pole ameeriklased hiljem jõudnud ja viimane pronks pärineb 2021. aastast.

Sedapuhku püütakse mustrit murda näiteks Buffalo Sabresi ründaja Tage Thompsoni ja Columbus Blue Jacketsi kaitsja Zach Werenski toel. Neist esimene viskas tänavu NHL-is 44 väravat ja mõlemad tema senised osalemised MM-il on lõppenud ameeriklastele medaliga.

Kaitsemängija kohta on väga resultatiivne ka Zerenski, kes kogus lõppeval hooajal 81 kohtumisega 82 punkti ehk enam kui ühe mängus. Ta on osalenud kaks korda ka NHL-i All-Star kohtumisel.

Tiitlikaitsja Tšehhi suurimas staaris pole küsimust - selleks on mullune maailmameister David Pastrnak. Sarnaselt MacKinnonile on ka see Boston Bruinsi ründaja kogunud NHL-is kolm hooaega järjest enam kui sada resultatiivsuspunkti ja võitnud 2020. aastal ka liiga parimale väravakütile määratud Maurice "Rocket" Richardi trofee.

Paljud Eesti hokisõbrad hoiavad Läti kõrval kindlasti pöialt ka Soomele, keda sedapuhku suuremate favoriitide hulka ei arvata. Samas on soomlased harva turniiri eel paberil sellises seisus, aga tugev võistkonnamäng võib neid taas kaugele aidata.

Mõned NHL-i mehed aga abiks neilgi, nende seas koguni kaks väravavahti Nashville Predatorsist ehk Juuse Saros ja Justus Annunen.

Jäähoki maailmameister selgub 25. mail.