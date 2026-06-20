Kolme Kulla Klubisse kuuluv Toews kuulutas karjääri lõppenuks

Keskründaja positsioonil tegutsenud Toews valiti NHL-i 2006. aastal ja tegi oma debüüdi ookeani taguses tippliigas aasta hiljem. Ta mängis 15 hooaega Chicago Blackhawks ridades ja esindas möödunud hooajal sünnilinna klubi Winnipeg Jetsi.

Toews vedas koos kauaaegse tiimikaaslase Patrick Kane'iga Blackhawksi kolme Stanley karika võiduni (2010, 2013, 2015). Ühtlasi nimetati ta 2010. aastal Stanley karikasarja kõige väärtuslikumaks mängijaks. Toews lahkus Blackhawksist 2023. aastal ning jättis seejärel kaks NHL-i hooaega vahele, sest oli hädas pika COVID-iga.

Kanada rahvuskoondises debüteeris Toews 2007. aastal. Ta tuli olümpiavõitjaks nii 2010. aasta Vancouver'is kui ka neli aastat hiljem Sotšis. Lisaks võitis ta 2007. aasta MM-ilt kuldmedali ja sai 2008. aasta MM-il kaela hõbemedali.

Toews on üks 30 mehest, kes kuulub Kolme Kulla Klubisse ehk võitnud karjääri jooksul olümpiakulla, MM-tiitli ja Stanley karika. Ta liitus eksklusiivse seltskonnaga juba 2010. aastal, kui oli alles 22-aastane ning on praeguseni noorim Kolme Kulla Klubisse jõudnud mängija.