Maple Leafs valis esimesena McKenna, Läti jäähokil oli märgiline öö

18-aastast McKennat ennustati tänavuse aasta draft'i esivalikuks juba aasta aega tagasi. Ta mängis möödunud hooajal Penn State'i ülikoolis ning tema aktsiad püsisid kõrgel ka aastavahetuse paiku toimunud juunioride MM-i järel, kus tuli Kanada noortekoondisega pronksmedalile ja kogus seitsme mänguga 14 resultatiivsuspunkti, mis oli turniiri kokkuvõttes paremuselt teine näitaja. McKenna nime hõikas Buffalos toimunud draft'il välja maailmakuulus Kanada muusik ja kirglik Maple Leafsi toetaja Justin Bieber.

Teisena valinud San Jose Sharks sai endale rootslase Ivar Stenbergi. 18-aastane ründaja sirgus Frölunda HC akadeemiast ning vedas Rootsi noortekoondise juunioride MM-il kuldmedalini. Seejärel said oma valiku teha Vancouver Canucks ja Buffalo Sabres, kes tugevdasid koosseisu vastavalt kanadalaste Caleb Malhotra ja Daxon Rudolphiga. 18-aastane Malhotra, kelle onu on NBA legend Steve Nash, hakkab mängima oma isa Manny käe all, kes nimetati juunikuu alguses Canucksi uueks peatreeneriks.

Esiviisiku lõpetas New York Rangers, kes tõi kaitseliini jõudu juurde 18-aastase Alberts Šmitsi näol. Läti hokile oli tegemist märgilise hetkega, sest vasakukäelisest kaitsjast sai kõige kõrgemal kohal valitud lätlane NHL-i ajaloos. Seni kuulus see au Zemgus Girgensonsile, kes valiti 2012. aastal 14. mehena. Šmits mängis lõppenud hooajal Soome kõrgliigas Mikkeli Jukuriti ridades ja veetis ka paar kuud laenul Saksamaa kõrgliigaklubis Red Bull München. Ta sai oma esimese kokkupuute NHL-i tasemega veebruaris toimunud Milano Cortina taliolümpiamängudel.

Meie põhjanaabrid soomlased said tähistada kolme mängija valimist: Columbus Blue Jackets võttis 14. valikuna ründaja Oscar Hemmingu, Washington Capitals valis 18. positsioonil kesktormaja Oliver Suvanto ning Vegas Golden Knights sai 29. kohal kaitsja Juho Piiparineni. Traditsiooniliste hokiriikide kõrval pääses avaringi ka Kaimanisaarte esindaja Jaxon Cover, kes oli 32. valik ning hakkab mängima Ottawa Senatorsi eest.

NHL-i draft'is on kokku seitse ringi. Ülejäänud valikud langetatakse ööl vastu pühapäeva.