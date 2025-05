Suurbritannia võidukihutamisel hukkus kaks motosportlast

Traagiline avarii juhtus kohe võistluse avaringil ja hõlmas kokku 11 sõitjat. Võistlus katkestati kohe ja rajale kutsuti meedikud.

29-aastane Richardson viidi raskete rindkerevigastustega Stoke'i ülikooli haiglasse, kuid ta suri enne kohale jõudmist. 21-aastane Jenner sai õnnetuses tõsise peavigastuse ja suri sündmuskohal.

Avariis sai raskelt vigastada ka 47-aastane Tom Tunstall. Viis sõitjat said kergemaid vigastusi ja kolm sõitjat pääsesid ehmatusega.

"Täna on motospordis must päev. Sõitke rahus, sõbrad," lausus oma järelhüüdes hukkunute konkurent Jaimie van Sikkelerus.

"Uskumatult kurb. Meie spordiala võib mõnikord olla nii julm. Minu mõtted ja kaastunne kõigi nende peredele, kelle lähedased selles traagilises õnnetuses osalesid. Sõitke rahus," avaldas kaastunnet kurikuulsa Mani saare võidusõidu mitmekordne võitja Peter Hickman.

Cheshire'i politsei algatas õnnetuse täpsemate asjaolude selgitamiseks uurimise.

We're saddened to hear that Shane Richardson and Owen Jenner have passed away



Our thoughts are with their family and friends in this difficult time



Ride in Peace pic.twitter.com/3nFO7SGAlZ