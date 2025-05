Kristjan Tõniste võistleb maailmakuulsas MMA sarjas

Veidi enam kui kuu aja pärast toimuval Brace CF sündmusel on Tõniste vastaseks kohalik lemmik David Forster. Praegu viibib Tõniste Soomes treeninglaagris ning enne välismatši on plaanis veel ka 10- kuni 14-päevane treeningtsükkel Poolas.

"Forster on pigem püstivõitleja ja survevõitleja – täiesti erinev eelmise Brave'i vastase stiilist, kes oli puhas maasvõitleja," kommenteeris Tõniste eesootavat kohtumist.

Tugeva judo-taustaga Tõniste on esimene eestlane, kes on osalenud Brave Combat Federation sarjas ning seal ka matši võitnud.

Kodumaises MMA liigas Raju on Tõniste tõusnud rahva lemmikuks ja hiljuti sõlmis ta liigaga eksklusiivlepingu.

"Eksklusiivlepinguga saan kindlustunde, et mul on olemas kaks kindlat matši aastas ja saan võistelda oma kodupubliku ees Eestis. Rajul väärtustan kõige rohkem usaldust ja sportlasekeskset lähenemist – siin peetakse lubadustest kinni ja sportlane on alati esikohal," ütles Tõniste.

18. Raju võistlusõhtu toimub 20. septembril Tallinnas Tondiraba jäähallis.