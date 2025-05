Yamal sai vastastelt kiita: selline talent sünnib kord 50 aasta jooksul

Inter läks Barcelonas varakult 2:0 juhtima, aga Yamali vedamisel jõudis kodumeeskond vaheajaks viigini. Lisaks kaunile sooloväravale tabas Euroopa meister kaks korda Interi värava raame, 17 aasta ja 291 päeva vanusena sai temast noorim Meistrite liiga poolfinaalis värava löönud mängija, võttes selle au üle Kylian Mbappelt.

"Lamine on talent, kellesugune sünnib iga 50 aasta tagant. Teda nii lähedalt näha avaldas mulle väga muljet," kommenteeris mängu järel Interi peatreener Simone Inzaghi. "Ta valmistas meile väga suuri probleeme, sest pidime teda katma kahe mängijaga ja seegi polnud piisav," lisas Interi juhendaja.

Noorele eale vaatamata oli kolmapäevane mäng Yamali jaoks Barcelona särgis juba sajandaks. Värava lõi ta ka suvise EM-finaalturniiri poolfinaalis, seda veel 16-aastasena ja nimetati hiljem turniiri parimaks noormängijaks. "Ta on eriline, geenius, alati tähtsateks mängudeks valmis. Kui keegi selline tuleb iga 50 aasta tagant, nagu Simone ütles, on mul hea meel, et see juhtub Barcelonas," muigas katalaanide peatreener Hansi Flick.

Et Yamalist räägitakse kui tulevasest Ballon d'Or'i võitjast, võrreldakse tema saavutusi mõistagi Lionel Messi ja Cristiano Ronaldo omadega samas vanuses. Enne 18-aastaseks saamist oli Ronaldol profijalgpallis kirjas viis väravat ja neli resultatiivset söötu ning Messil üks värav; Yamal on praeguseks Barcelona eest löönud 22 väravat ja andnud 27 väravasöötu.

"Ma ei võrdle end kellegagi - eriti mitte Messiga. Naudin iseendaks olemist," kommenteeris Yamal ise poolfinaali avalahingu eel. Endine Inglismaa koondise kaitsja Rio Ferdinand avaldas mängu järel sotsiaalmeedias, et Yamal on tema arvates praegu parim mängija maailmas, kiidusõnu jagas ka Prantsusmaa jalgpallilegend Thierry Henry.

"Võime palju rääkida mängijatest, kes istuvad maailma parima troonil. Jalgpalli vaadates paneb mind alati imestama, kuidas mõtled, et keegi ei saa ju Messist ega Ronaldost - minu ajastu puhul Pelest või Maradonast - parem olla. Ja siis tuleb Yamal," sõnas Henry CBS-is.