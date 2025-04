Newcastle saatis Ipswichi esiliigasse, Chelsea jätkab Meistrite liiga kohal

Ipswich Town läks laupäevasele mängule vastu matemaatilise võimalusega kõrgliigasse püsima jääda, aga tegi 37. minutil enda jaoks olukorra eriti keeruliseks, kui Benjamin Johnson teise kollase kaardiga varakult riietusruumi saadeti.

Rootsi mängumees Alexander Isak realiseeris avapoolaja üleminutitel penalti ning Newcastle lõi teisel poolajal veel kaks väravat (56. Dan Burn, 80. William Osula) ning teenis 3:0 võidu.

Hooaja 21. kaotuse saanud Ipswich langeb järgmiseks hooajaks Inglismaa esiliigasse, väljalangemine oli kindel juba Leicesteri ja Southamptoni jaoks. Esiliigas on edasipääsu kindlustanud Burnley ja Leeds, kolmas edasipääseja selgitatakse sõelmängudega.

Ipswich pidas kõrgliigas vastu ühe hooaja, viimati mängiti Premier League'is 2001-02 hooajal.

33 mänguvooruga 79 punkti kogunud Liverpoolil on võimalus pühapäeval meistritiitel kindlustada, nende edu Londoni Arsenali (67 p) on 12 punkti. Newcastle jätkab 62 punktiga kolmandal kohal, edestades punktiga Manchester Cityt (61 p) ning Londoni Chelseat (60 p), kes alistas laupäeval Evertoni 1:0 ja kerkis sellega taas viimasele Meistrite liiga kohale.

Premier League'i viimane mänguvoor toimub 25. mail.

Teised tulemused:

Brighton - West Ham 3:2

Southampton - Fulham 1:2

Wolverhampton - Leicester 3:0