Vutt MM-i korraldusõigusest: Eesti kettagolfis on praegu täiuslik torm

2029. aasta suvel Eestis toimuva kettagolfi MM-i siiatoomine on mitme kuu läbirääkimiste vili. Kuna tänavu suvel leiab MM aset Soomes, tuli rahvusvahelist alaliitu veenda, et tiitlivõistlused nelja aasta pärast taas Euroopasse tuua - alles teistkordselt väljaspool Ameerikat.

"Me oleme ise seda nimetanud perfektseks tormiks, mis meil siin toimub," kommenteeris kettagolfi eestvedaja Eestis Matthias Vutt. "Meil on maailma tippmängijad, eriti kahekordne maailmameister Kristin [Lätt], meil on suur ala kandepind, ligikaudu 45 000 mängijat, meil on üks hullumeelne seltskond korraldajaid, kes tahavad teha maailma tipptasemel võistlusi ja meil on päriselt tahe seda maailma muuta, tuua siia innovatsiooni ja näidata, kuidas discgolf tegelikult maailmas peaks käima."

Enne seda võõrustab Eesti aga veel mitut suure slämmi võistlust ehk major'it, esimest tänavu suvel. Ka see järjepidevus on ala arengule ja Eestile laiemalt tähtis. "Saame iga aasta olla pildis, asju paremaks teha, tuua siia fänne meilt ja mujalt, maksuraha Eestisse jätta ning hoida discgolfi lippu Eestis kõrgel," lisas Vutt.

Suvine suur slämm ehk Euroopa discgolfi festival leiab aset juuli keskel Tallinna lauluväljakul.