Eesti võõrustab 2029. aastal kettagolfi MM-i

Team Discgolf Estonia teatas kolmapäeval, et on sõlminud 4-aastase lepingu Rahvusvahelise Discgolfi Assotsiatsiooniga (PDGA). Kokkuleppe kohaselt peetakse Eestis lisaks sel aastal toimuvale esimesele suure slämmi turniirile veel kaks slämmiturniiri ning 2029. aastal maailmameistrivõistlused.

Team Discgolf Estonia ühe eestvedaja Matthias Vuti sõnutsi käisid läbirääkimised rahvusvahelise alaliiduga ligi pool aastat. "Kõik sai alguse sügisel sisseantud taotlusest, mille käigus soovisime endale saada 2026. või 2027. aasta MM-i korraldusõigust. Kui selgus, et PDGA on teinud otsuse, et eurooplastele antakse MM-i korraldada korra iga 5 aasta tagant ning järgmised MM-id toimuvad hoopis USA-s, pidime plaanid ringi mängima," ütles Vutt.

Sel nädalal sõlmitud ajaloolise lepinguni jõuti siiski võrdlemisi loogilist rada pidi. "Kuigi tegu on ebatraditsioonilise kokkuleppega, mis sõlmiti väljaspool ametlikke kandideerimisaknaid, oli sellise diili tegemine loogiline samm nii meie kui ka PDGA jaoks. Katusorganisatsioon nägi, et siin on olemas oskused, kogemused, riiklik ja kohaliku omavalitsuse toetus ning mis peamine, tahe korraldada maailma parimaid kettagolfivõistlusi," sõnas Vutt.

"Meie omaltpoolt nägime võimalust discgolfimaailma erinevate uudsete lahendustega jõudsalt edasi viia ning ala populaarsuse kasvu nii meil kui ka mujal kõvasti panustada," rääkis Team Discgolf Estonia eestvedaja.

PDGA tegevjuhi Doug Bjerkaasi sõnul oli Team Discgolf Estonia pakkumine korraldamaks 2026. või 2027. aasta maailmeistrivõistlusi sedavõrd silmapaistev, et tuli leida ebatraditsionaalne lahendus, kuidas eestlastele erinevate suurvõistluste korraldusõigusi pakkuda. "Kuna 2025. aasta MM juba toimub Euroopas ning suurem osa maailma discgolfaritest asub USA-s, siis teadsime, et järgnevatel aastatel peavad maailmameistrivõistlused leidma aset teisel pool lompi," ütles Bjerkaas.

PDGA tegevjuht lisas veel omaltpoolt, et erinevalt paljudest teistest discgolfi suurürituste korraldajatest oli Team Discgolf Estonial kohe olemas nö viisaastakuplaan koos erinevate garantiidega. "Kuigi eestlaste korraldustase on juba täna maailma täielik tipp, annab pikk ja läbimõeldud plaan ka meile kindlust juurde, et kui ükskord aeg MM-ini jõuab, on kõik pisidetailid viimseni lihvitud ja maailm näeb läbi aegade parimat kettagolfivõistlust," rääkis ta.

Järjepidavuse tähtsust tõi välja ka Vutt, kelle sõnul tagab selline kokkulepe töörahu. "Teame, mis meid ees ootab ja ei pea iga-aastaselt nuputama, kas järgmine aasta korraldame midagi või mitte. Saame osaliselt planeerida mitut aastat korraga. Ka toetajatele lisab pika plaani ja ametlike kinnituste olemasolu meelekindlust, et meie projektiga kaasa tulla," ütles Vutt.

Tänavune suure slämmi turniir, nimega Euroopa Discgolfi Festival 2025, toimub 17.-20. juulini Tallinna lauluväljakul.