Taekwondo GP-etapp on Eestisse toonud tuhandeid sportlasi

Võitlusspordialadest on taekwondo maailma populaarsemaid ja nüüd on mitu tuhat sportlast ka Tallinna Unibet Arena vallutanud. Taseme poolest on siin kohal Euroopa noored tipud, nende seas ka jõudu katsumas Eesti paremik.

"Mõistagi suurriikidega võisteldes peame arvestama, et üle oma varju me tihtipeale ei hüppa, aga me ikkagi väga pingutame selle nimel," rääkis ERR-ile korraldusmeeskonna liige Riido Kolosov. "See annab tulemust ka: meil on praeguse seisuga tulnud juba kolm pronksmedalit, loodetavasti siin tuleb lähipäevadel veel juurde."

Taekwondol on Eestis tuhatkond harrastajat, tõsisemaid võistlejaid koondises 20 ringis, aga järelkasvu on kõvasti peale tulemas. "Taekwondo on Eestis alana ikkagi väga jõudsalt kasvamas. See on ka üks põhjus, miks me oleme pingutanud, et neid suurvõistlusi siia Eestisse tuua. Teistpidi see on ka selles osas vilja kandnud, et me oleme kõvasti kiita saanud, et Eesti korraldab Euroopa parimaid võistlusi," lisas Kolosov.

Kümmekond aastat treeneriametit pidanud Meelis Nurmekan rõhutab, et nii treenerite kui klubide hea töö kannab vilja. "See kõik oleneb tiimitööst, see ei olene ainult ühest inimesest, vaid klubist, klubitiimidest, kuidas klubid omavahel töötavad. Me alustasime see hooaeg ainult 15 inimesega, praegusel hetkel on meil 50 kanti.

Taekwondo on ka olümpiasport - lootust on ühel hetkel olümpial näha ka Eesti sportlast. "Võib juba mõelda Los Angelese peale, et see on võimalik, või siis ka järgmised," sõnas Nurmekan.

Laupäeval algavad Unibet Arenal Euroopa klubide meistrivõistlused taekwondos.