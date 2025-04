Raskes seisus Leicester saatis väljakule 15-aastase nooruki

Newcastle võitis esmaspäevase mängu Jacob Murphy ja Harvey Barnesi väravate järel 3:0, sealjuures jäi kodumeeskond Murphy kahe tabamuse järel juba 11. minutiks kaheväravalisse kaotusseisu. Leicester on kõrgliigas kaotanud juba kaheksa mängu järjest, sealjuures pole löödud mitte ühtegi väravat.

Veerand tundi enne mängu lõppu tõi Leicesteri peatreener Ruud van Nistelrooy väljakule Inglismaa U-16 koondiselase Jeremy Monga, kellest sai 15 aasta ja 271 päeva vanusena liiga ajaloo teine noorim mängija. Rekordit hoiab enda nimel Ethan Nwaneri, kes oli 2022. aasta septembris Arsenali eest väljakule tulles Mongast 90 päeva noorem. Monga oli Leicesteri legendaarse tiitlivõidu ajal kuueaastane.

Sealjuures pidi Monga väljakule tulles kandma kaasmängijatest erinevat särki: Leicesteri särgisponsoriks on krüptovaluuta kasiino, ent alla 18-aastased sportlased ei tohi Inglismaal hasartmänge reklaamida.

"Ta on suurepärane, kiire ääremängija ning põgusalt võis tema kvaliteeti ka näha. Fantastiline talent, hea poiss. Ta vääris neid minuteid ja loodetavasti tuleb neid veel," kommenteeris nukra seeria tõttu suure surve all olev van Nistelrooy. Leicester on tabelis 17 punktiga eelviimasel kohal, seitse vooru enne hooaja lõppu lahutab neid päästvast 17. kohast siiski juba 15 punkti.