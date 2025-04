Petrõkina suurepärasest hooajast: ma ei teinud neid vigu, mida varem tegin

20-aastane Petrõkina püstitas jaanuaris Tallinnas toimunud EM-il naiste üksiksõidus 208,18 punktiga uue Eesti rekordi ning tuli esimese Eesti iluuisutajana Euroopa meistriks. Märtsi lõpus tegi ta Bostonis peetud MM-il taas taas Eesti iluuisuajalugu, kui sai Eesti läbi aegade parima kaheksanda koha.

"Ma ei saa julgelt öelda, et just nüüd toimus arenguhüpe, aga sellised väikesed arengusammud olid küll, sest kui näiteks EM-ist rääkida, siis ma ei saa öelda, et tegin midagi väga erilist oma sõitudes, aga olin õigel ajal õiges kohas ning ei teinud neid vigu, mida varem tegin. Lihtsalt sõitsin oma kavasid puhtalt," rääkis Petrõkina ERR-i stuudios.

Üheks edu võtmeks oli uus trenninipp. "Ma hakkasin trennides oma kavasid sõitma nii, et ma mõtlen nagu oleksin võistlustel. Nüüd sõidan trennis samamoodi nagu võistlustel. See aitas mind ja kuidagi enesekindlam olin võistlustel," selgitas Petrõkina.

Petrõkina oleks EM-il püstitatud isikliku rekordiga saavutanud MM-il viienda koha, seejuures medalist oleks puudu jäänud vaid 7,06 punkti. "EM-il ma ei mõelnud kindla koha või punktisumma peale. Seal lihtsalt läksin võistlema ja proovisin teha nii nagu oskan ja see tuli välja. MM-il juba mingid mõtted tulid, et millise koha saan," märkis ta.

"Kui alguses küsiti MM-i järel, kas olen kaheksanda kohaga rahul, siis ütlesin, et muidugi olen rahul, aga praegu hakkasin mõtlema, et saaksin veelgi paremini. Ma ei sõitnud MM-il oma kavasid puhtalt. MM-medal ei ole nii kaugel. Potentsiaali on, nüüd pean hakkama veel rohkem trenni tegema ja loodan, et järgmisel hooajal saan näidata veel häid tulemusi."

Kuidas valmistub Petrõkina olümpiahooajaks? "Kõige suurem eesmärk on lisada kolmene axel, mida hakkan uuesti treenima ja siis veel näiteks lühikavas soovin kaskaadi kava teises pooles esitada."

Euroopa meister alustab uue hooaja ettevalmistusega juba esmaspäeval. "Ma puhkasin ühe nädala ja juba homme hakkan tasapisi trenni tegema. Juunis sõidan üheks nädalaks soojale maale puhkama, aga praegu algab uuesti treeningprotsess."