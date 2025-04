Noor kelgutaja esimesest täishooajast: pool olümpiapiletit on mul käes

Olümpiale pürgiv 21-aastane Seer on kelgutamisega tegelenud kaks aastat ja jättis selja taha esimese täiemahulise võistlushooaja. "Muidugi kõik ütlevad, et ma olen väga tubli," kommenteeris Seer ERR-ile. "Ma ise annaksin ka sellise tugeva viie ära. Kindlasti on asju, mida saab paremini, aga kuna pean ikkagi arvesse võtma seda, et see oli minu esimene tõsisem hooaeg, siis tegelikult jäin väga-väga rahule."

Seer hindas hooaja parimaks tulemuseks U-23 Euroopa meistrivõistlustel saadud seitsmendat kohta. Stardid MK-sarjas tõid vajalikke olümpiapunkte. "Pool olümpiapiletist on mul käes ja teine pool tuleb mul nüüd lihtsalt ära vormistada selle hooajaga, mis tuleb. Kõik sõltub ka rahalisest poolest - nii palju võistlusi kui ma saaks teha, oleneb ka punktidest ja rankingu asetusest, sest sinna jääb ka natukene piletikoht küsimärgi alla."

Olümpiapileti eest võitlemiseks on vaja uuel hooajal kohe kõik MK-stardid kaasa teha ja selleks käib rahalise toetuse leidmine, aga ka palju näinud jäiga võistluskelgu timmimine.

"See kelk ise on kaheksa aastat vana, väikseid asju saab tema juures uuendada, osta. Põhi iseenesest mulle sobib, et seda enam ei vaheta, aga siis vahetame kronsteine, väiksmaid mutreid, mis siis uuendavad ja annavad kelgule pehmuse juurde, et kurvides oleks lihtsalt mugavam sõita," sõnas Seer.

Emma Triin Seer Autor/allikas: FIL/Michael Kristen

Eestlanna võistles Lillehammeri, Innsbrucki, Winterbergi ja Sigulda rajal ning suurimad kiirused sõitis välja Saksamaal. "Parimaks kiiruseks on Winterbergi rada. See on juba iseenesest kiire rada ja minu kiiruseks oli seal vist 128 kilomeetrit tunnis. Oma kodurajal Siguldas on maksimaalne selline 112, et seal ma väga palju rohkem ei saa, sest rada on iseloomult on selline. Aga enamus kiirematel radadel tuleb ikka selline 115 kuni 120 arvestada. See on selline keskmine. Oleneb väga palju kelgu tüübist ka," kommenteeris Seer.

Eelnevalt pikalt kergejõustikuga tegelenud Seer käis autasustamas TV 10 Olümpiastarti sarja noori. Tartu lähistel lennundustehnikat õppival kelgutajal seisab nüüd ees üldfüüsilise vormi tõstmise periood.

"Alustame jõusaaliga ja siis liigume kelgu tehnilisele poolele edasi, hakkame suvise rullkelguga tegema nii rajal trenni kui ka starditreeninguid, sest start on praegu minu kõige nõrgem külg. Seejärel juba liigume septembri lõpust jää peale, et kohe hakata starti ka jää peal tegema, sest jää ja rada siiski erinevad väga-väga palju üksteisest," kommenteeris Seer eesootavat.

Novembris ootab Seeri Itaalias ees olümpia testvõistlus ja detsembrist alustab uut hooaega MK-sarjas, mis näitab, kas olümpiaunistus saab teoks.