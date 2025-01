Kelguspordiliit tahaks teha koostööd ülikoolidega

Järgmise taliolümpiani on jäänud 13 kuud. Eesti Kelguspordi Liit loodab, et olümpiakoondisse pääsevad nii skeletonisõitja Darta Zunte kui kelgutaja Emma Triin Seer.

Ambitsioonikuse puudumises väikest, kuid ühtehoidvat Eesti kelguspordi kogukonda süüdistada ei saa. Samas pole kahe sportlase ehk Darta Zunte ja Emma Triin Seeri olümpiale jõudmine alaliidu hinnangul utoopia – mõlemal tuleb lihtsalt omal tasemel piisavalt võistelda.

"Tänaseks meil on kaks tippsportlast. Mõlemad sõidavad maailma karika sarjas ja momendil on mõlemad ka olümpiaedetabelis sees ja olümpiakandidaadid," ütles Eesti Kelguspordiliidu president Rein Esaul. "Eks järgmise hooaja algus näitab selle siis ära, kui kõrgele me sõidame."

Põhiline kitsaskoht peitub mõistagi rahalistes võimalustes. Näiteks tipptasemel kelgud maksavad vahemikus kaheksa kuni 15 tuhat eurot ja just sellise investeeringu tegi Seeride perekond oma tütre edu hüvanguks.

Tagasi kaardile tõusmine võiks ideaalis anda võimalusi heaks koostööks. "Tahaks tegelikult mingisugust [koostööd] näiteks TalTechiga või mingi ülikooliga. Nagu näiteks ameeriklastel on NASA selja taga, sakslastel BMW. Laborid, tööstused, värgid," ütles alaliidu juhatuse liige Jaanus Pirs. "Oleks hea, kui oleks ka meil Eestis teaduse teemadel kaasabi. Mõtteid on palju."

Praegu saab alaliit tegevuse planeerimisel arvestada ühe C-kategooria toetusega, mis mõeldud Zuntele. Eesti Olümpiakomiteega ollakse läbirääkimistes. "Tänaseks meil on suur hulk lubadusi, mis on ka kindlasti positiivne. Ja meiega arvestatakse EOK-s. Ja loodame siis nüüd kevade peale, et kui tulevad uued läbirääkimised, mis siis see kokkulepe seal saab olema," ütles Esaul.

"Ega me millestki muust ei räägi. Me räägime rahast ja ma saan väga hästi aru - alaliit on meil väike. On palju muid spordialasid. Aga tänaseks me oleme ikkagi maailmakaardil väga tugevasti sees võrreldes ükskõik milliste aladega," sõnas alaliidu president."

"Ma tahan kindlasti tänada - nüüd on võimalus - Urmas Sõõrumaad. Ilma Urmaseta me täna kelgutamises kindlasti ei oleks. Tänu tema tugevale spordimehelikkusele ja kaasatulemisele saame täna vähemalt rahulikult harjutada. Ja see harjutamisprobleem on meil lahendatud," lisas Esaul.

Eesti jaoks traditsioonidega ala ehk kelgutamise juurde praegu välistreenerit ei otsita. Nii austerlased kui lätlased on õnneks koostöö usku ja infovahetus toimib igati hästi.