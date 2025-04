Venezuela pesapallurid palusid Hispaanialt varjupaika

Mängijad saabusid riiki lennukiga Madridi kaudu, läksid seejärel Barcelonasse ja palusid varjupaika politseijaoskonnas, teatasid kohalikud võimud uudisteagentuurile AFP. Taotlejatest kaks olid seejuures alaealised. Kõiki avaldusi hakatakse uurima neljapäeval.

Hispaania on viimasel ajal saanud väga palju varjupaigataotlusi just Venezuelast. Eelmisel aastal oli kõikidest taotlustest 63,5 protsenti just selle riigi esindajatelt.

Pärast seda, kui naftarikka riigi majandus 2014. aastal kokku kukkus, on ÜRO andmetel riigist lahkunud kaheksa miljonit venetsueellast.

Riigis valitseb endiselt poliitiliselt ebastabiilne olukord, kui senine president Nicolas Madura vannutati mullu juulis uuesti ametisse, aga Ameerika Ühendriigid ja paljud Ladina-Ameerika riigid peavad eelnevate valimiste tegelikuks võitjaks Edmundo Gonzalez Urrutiat.

Hispaania andis mullu septembris opositsiooniliider Urrutiale poliitilise varjupaiga ja see ärritas Venezuela võime, kes süüdistasid Euroopa riiki sekkumises oma siseasjadesse.