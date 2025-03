Hernits: MM-võistluste ajal katsetatakse palju uusi asju

"See tähendab seda, et valmistame dokumentatsiooni varem ette, jälgime ülesehitust, et see oleks graafikus. Ülesehitusega tekivad alati mingid muudatused - kuidas neid lahendada? Ja hoolitseda võistkondade eest, et neil oleks keegi vastas, hotellitoad ja nii edasi. Liiga üksipulki ei süvene, aga jälgime, et asi oleks kontrolli all. Laeva ehitab orgkomitee, aga meie oleme siis need, kes seda laeva juhivad."

Võistlused peetakse Ameerika Ühendriikides, kus toimub palju sündmusi, aga Hernitsa sõnul on MM ikkagi suur asi. "MM on alati suur asi, ükskõik, kui suures riigis sa oled. Isegi päevasel ajal on saal mitte täitsa täis, sest kohti on ju väga palju, aga rahvast on vaatamas palju ja atmosfäär on mõnus," jäi ta rahule.

"Nende võistluste käigus katsetatakse ju palju uusi asju: väiksed intervjuud hinnete ootamises või sportlaste enda väiksed sõnumid, mida saab suurel ekraanil näidata. See loob mõnusa õhkkonna. Ei ole piinlikke vaikuspause kavade vahel, pigem elu käib kogu aeg."

"Jääkvaliteet on hea. Tingimused on väga head," kiitis ta. "Areen on ju fantastiline. Ruumi on palju, kõik sobitub ära. Võib-olla soojendusel on natuke väiksem, aga see on nipet-näpet. TD Garden - ei saa ju nuriseda."

Tänavused Euroopa meistrivõistlused toimusid Tallinnas ja Hernitsa sõnul on võistluste korraldamine Ameerikas ja Euroopas täiesti erinevad teemad. "Euroopa areenid on pigem väga hõredalt mehitatud. Enamus inimesi, kes teevad lihtsamaid töid, tuleb sisse tuua. Vabatahtlike näol või muidu. Siin liiguvad asjad kiiresti," võrdles ta.

"Ülesehituses oli neil väga vähe aega, aga me teame, et suured Ameerika hallid suudavad seda teha, sest neil on seda personali nii palju ja nad kõik on professionaalsed. Aga see on suurte ja võimsate hallide eelis, mida nad saavad endale lubada. Korralduse osas... eks see on alati mõlematpidi, on neil ja on meil midagi õppida. Võib-olla see, et vabatahtlikke on hästi-hästi palju, aga nad alati ei tea, mida tegema peavad," muigas Hernits.